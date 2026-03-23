Тудор пропусна пресконференцията си след загубата от Нотингам Форест по семейни причини

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор наблюдава как кризата в отбора му се задълбочава и атмосферата се нажежава след загубата с 0:3 у дома от конкурента за оставане във Висшата лига Нотингам Форест, а след мача пропусна медийните си задължения поради семейна „скръб“, пишат английските медии. Тудор е бил информиран за кончина на близък роднина след края на мача, което наложи асистентът Бруно Салтор да застане пред медиите.

Поражението от Нотингам удължи серията на Тотнъм без победа във Висшата лига до 13 мача, оставяйки ги на 17-о място, само на точка над Уест Хам, и увеличи натиска върху Тудор, който загуби пет от седемте си мача начело на "шпорите".

„Това е личен семеен проблем и очевидно е труден момент за него“, каза Салтор за Тудор. „Първото полувреме, първите 44 минути, според мен бяха добри, наистина добри, създаване на положения, влизане в наказателното поле. През второто полувреме вероятно не успяхме да се справим с тежестта на мача.“

Бъдещето на Тудор в Тотнъм остава под въпрос, предвид несигурното положение на отбора, като първото изпадане от 1977 г. насам е реална възможност.

„Чувстваме подкрепата от всички в клуба и се фокусираме само върху това как можем да помогнем на играчите“, настоя Салтор. „Много играчи са ангажирани с националните си отбори, но веднага щом се върнат, ще се качат на влака, ще се опитаме да ги накараме да се заредят и да се подготвят за следващия мач.“

За мениджъра на Нотингам Витор Перейра това беше задоволителен край на изтощителната седмица, в която играха 120 минути в четвъртък, преди да надделеят над ФК Мидтиланд след дузпи в осминафиналите на Лига Европа. „Добра седмица за нас“, каза Перейра. „Трябва да запазим манталитета си и го доказахме днес. Не става въпрос за Тотнъм, не става въпрос за Уест Хем, не става въпрос за Лийдс и отборите, които се борят срещу нас. Става въпрос за нас и за това, което искаме да бъдем като отбор.“

Снимки: Imago