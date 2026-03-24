Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Тотнъм вече е провел разговори с италианеца Роберто Де Дзерби за треньорския пост през следващия сезон, съобщава "Telegraph". Италианският специалист обаче е поставил важно условие и то е тимът да запази мястото си в Премиър лийг. Междувременно настоящият наставник и бивш треньор на Ювентус, Игор Тудор, може да бъде уволнен съвсем скоро.

Това далеч не е първият път, в който името на италианския тактик Де Дзерби се свързва с работата при „шпорите“. Той обаче остава категоричен, че няма да приеме предложение по средата на сезона, след като напусна Марсилия. Според днешната информация на "Telegraph", директорите на Тотнъм са му предложили да стане техен нов треньор от началото на следващата кампания, като той е дал съгласието си, но само при условие, че отборът все още е част от елита на Англия.

Тудор пропусна пресконференцията си след загубата от Нотингам Форест по семейни причини

Оставането в елита на Англия обаче съвсем не е сигурно, тъй като формата на тима се срина от лоша до катастрофална, откакто бившият наставник на Ювентус, Тудор, пое управлението. Под ръководството на хърватина отборът записа една победа без значение в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, тъй като въпреки нея бе елиминиран на осминафиналите, едно равенство и пет загуби.

Множество източници сочат, че той ще бъде уволнен по време на паузата за националните отбори след домакинското поражение с 0:3 от Нотингам Форест, което остави тима опасно близо до зоната на изпадащите. Въпреки това се очаква „шпорите“ да изчакат няколко дни, тъй като в същия ден Тудор е научил, че баща му е починал. Неговите бивши клубове от Серия А, Ювентус и Лацио, изпратиха публични съболезнователни съобщения.

Тудор беше начело на Ювентус от март до октомври 2025 г., като беше уволнен, след като не успя да спечели нито един от последните си осем официални мача.

