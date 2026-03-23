От Тотнъм разкриха причината за отсъствието на Тудор

Бащата на Игор Тудор е починал, потвърдиха от Тотнъм във връзка с информацията от неделя, че мениджърът има лични проблеми. Това е била и причината 47-годишният хърватин да не се появи пред медиите след двубоя срещу Нотингам Форест.
Според информациите Тудор е разбрал за кончината на татко си веднага след мача, който “шпорите” загубиха с 0:3.
“Всички в Тотнъм Хотспър са дълбоко натъжени да научат за кончината на бащата на Игор Тудор – Марио. Нашите мисли и съболезнования са с Игор и неговото семейство в този изключително труден момент”, написаха лондончани.
Наставникът получи подкрепа и от бившия си клуб Ювентус.
Следващият двубой на Тотнъм е чак на 12 април срещу Съндърланд.