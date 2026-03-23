От Тотнъм разкриха причината за отсъствието на Тудор

Бащата на Игор Тудор е починал, потвърдиха от Тотнъм във връзка с информацията от неделя, че мениджърът има лични проблеми. Това е била и причината 47-годишният хърватин да не се появи пред медиите след двубоя срещу Нотингам Форест.

Според информациите Тудор е разбрал за кончината на татко си веднага след мача, който “шпорите” загубиха с 0:3.

“Всички в Тотнъм Хотспър са дълбоко натъжени да научат за кончината на бащата на Игор Тудор – Марио. Нашите мисли и съболезнования са с Игор и неговото семейство в този изключително труден момент”, написаха лондончани.

Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to hear of the passing of Igor Tudor's father, Mario.



Our thoughts and condolences go out to Igor and his family during this incredibly difficult time 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2026

Наставникът получи подкрепа и от бившия си клуб Ювентус.

Следващият двубой на Тотнъм е чак на 12 април срещу Съндърланд.