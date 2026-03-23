Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
От Тотнъм разкриха причината за отсъствието на Тудор

  • 23 март 2026 | 18:34
  • 394
  • 0

Бащата на Игор Тудор е починал, потвърдиха от Тотнъм във връзка с информацията от неделя, че мениджърът има лични проблеми. Това е била и причината 47-годишният хърватин да не се появи пред медиите след двубоя срещу Нотингам Форест.

Според информациите Тудор е разбрал за кончината на татко си веднага след мача, който “шпорите” загубиха с 0:3.

“Всички в Тотнъм Хотспър са дълбоко натъжени да научат за кончината на бащата на Игор Тудор – Марио. Нашите мисли и съболезнования са с Игор и неговото семейство в този изключително труден момент”, написаха лондончани.

Наставникът получи подкрепа и от бившия си клуб Ювентус.

Следващият двубой на Тотнъм е чак на 12 април срещу Съндърланд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

  • 23 март 2026 | 17:12
  • 456
  • 0
Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

  • 23 март 2026 | 16:43
  • 773
  • 0
Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 740
  • 0
Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

  • 23 март 2026 | 16:06
  • 3614
  • 1
От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

  • 23 март 2026 | 15:45
  • 4519
  • 1
Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

  • 23 март 2026 | 15:44
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
  • 436
  • 0
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 14470
  • 23
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 20669
  • 18
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 5585
  • 2
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 9470
  • 5
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 8738
  • 0