Деймън Хил: И титлата няма да гарантира мястото на Ръсел в Мерцедес

Световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил прогнозира, че Джордж Ръсел може и да не успее да запази мястото си в Мерцедес, дори и да стане световен шампион този сезон.

Смята се, че успешното начало на Мерцедес в новата ера от развитието на Формула 1 може да ускори решението на Макс Верстапен да напусне Ред Бул и най-после да се озове в Мерцедес. Въпреки последните твърдения на Тото Волф, че няма интерес към Макс и е напълно доволен от пилотите, с които разполага: Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

The prodigy and the master 🤝



Kimi stands on the podium with a driver more than twice his age - it's been a long time since we've seen such an age gap in the top three 🤯#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/jO5BQgUEsO — Formula 1 (@F1) March 22, 2026

„Кими е протеже на Тото – отбеляза британецът. – Може да го наречем така. Тото заложи репутацията си, за да го вкара във Формула 1.

„В същото време, Джордж прави всичко възможно, не знам колко сезона вече, за да впечатли шефовете си в Мерцедес. И миналата година се стигна до момента, в който той трябваше да подпише новия си договор с тима и този процес доста се проточи. Сякаш Тото не беше особено отчаян да задържи Джордж.“

Новият договор на Ръсел с Мерцедес включва клауза за представянето на пилота, но Хил е скептичен, че тя ще помогне на британеца.

„Сега Джордж има възможност да стане световен шампион – посочи Хил. – Но това няма да гарантира бъдещето му в Мерцедес.“

Коментарите на Хил дойдоха в отговор на разсъжденията на друг бивш пилот във Формула 1 – Джони Хърбърт.

„Чух разни слухове, че Макс не е много щастлив в Ред Бул, дали той ще отиде в Мерцедес, което ще означава, че оттам ще освободят Ръсел“, бяха точните думи на Хърбърт в подкаста Stay On Track, които провокираха прогнозата на Хил.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages