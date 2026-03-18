Леклер: Разликата ни с Мерцедес е половин секунда на обиколка

Шарл Леклер завърши 4-и в Гран При на Китай, на почти половин минута от победителя Андреа Кими Антонели и коментира, че в състезателно темпо изоставането на Ферари е около половин секунда на обиколка.

„Да, това състезание потвърди, че разликата ни е половин секунда – Но ние очаквахме нещо подобно или поне се надявахме разликата да не е точно толкова. Още след тестовете можеше да се предположи тази половин секунда.

„В Австралия и в спринта в Шанхай ми беше трудно да разбера защо сме толкова близо до Мерцедес, но сега картината ми се изясни. Но това не означава, че не можем да притискаме Мерцедес и да ги поставяме в трудни ситуации. Битката с тях ще е много интересна.“

Леклер потвърди, че първият голям пакет подобрения за SF-26 ще се появи за състезанието в Маями, но не се ангажира с прогноза дали там разликата с Мерцедес ще бъде стопена.

