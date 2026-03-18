Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Шумахер: Верстапен да спре да хленчи и да помогне на Ред Бул

  • 18 март 2026 | 14:34
Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Ралф Шумахер подкани Макс Верстапен „да спре да хленчи и да помогне на Ред Бул“ в битката на тима да се върне в челото.

Макс недоволства сериозно от новите правила във Формула 1 и от началото на предсезонните тестове насам постоянно се оплаква от новите коли, нарече Формула 1 „Формула Е на стероиди“, сравни състезанията с играта „Марио карт“ и т.н.

„Макс вече е доказал, че е най-бързият пилот – обясни Ралф пред Sky Германия. – Но сега той трябва да помогне на тима си, тъй като Ред Бул имат проблеми и също така – да спре да хленчи.

„Новите правила във Формула 1 бяха обявени преди 4 години, по това време всички отбори искаха повече електрическа мощност, да не забравяме това. Много отбори са инвестирали невероятно количество пари в създаването на новите задвижващи системи и колите.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

