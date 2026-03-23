  Щайнер прогнозира как ще се развие битката между Хамилтън и Леклер

  • 23 март 2026 | 19:26
Бившият шеф на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, вярва, че Шарл Леклер все пак ще надделее над Люис Хамилтън през сезон 2026, въпреки подиума на британеца в Китай.

Седемкратният световен шампион най-накрая си осигури първия подиум в цветовете на Ферари в Шанхай, като отговори на третото място на Шарл Леклер в Мелбърн.

Сайнц предупреди за предстоящи големи катастрофи във Формула 1
В разговор за подкаста Red Flags, Щайнер изрази мнение, че Льоклер има предимството на възрастта, нещо, което на Хамилтън неизбежно му липсва, както и по-голям глад за победа, предвид факта, че все още не е спечелил титла във Формула 1.

Дъжд за квалификацията за Гран При на Япония?
„Мисля, че това, което Шарл има на своя страна, е възрастта му. Много е оспорвано, но в крайна сметка смятам, че Шарл ще победи Люис. Ако Люис беше с 10 години по-млад, може би щеше да е различно. Освен това Люис е седемкратен световен шампион. Шарл – нула. Така че той е по-гладен, има по-голям апетит", обясни италианецът.

След състезанието Хамилтън призна, че осигуряването на подиум е било ключова цел и го описа като едно от най-трудните предизвикателства, пред които се е изправял в последно време. Той обясни, че постигането на такъв резултат сега изисква много повече усилия, отколкото в по-ранен етап от кариерата му, като подчерта колко е важно да остане търпелив и да изчака правилната възможност.

Има ли шанс Макларън да повтори възраждането си от 2023 година?
Хамилтън добави, че е възвърнал увереността, която някога е притежавал, подчертавайки как е успял да пренесе тази нагласа в новия сезон, докато продължава да надгражда върху нея състезание след състезание.

Само две зони за използва на активната аеродинамика на "Сузука" този уикенд
Снимки: Imago

Американец сменя Фернандо Алонсо в Япония

  • 23 март 2026 | 16:40
В Дукати очакват да имат 6 мотора в MotoGP и догодина

  • 23 март 2026 | 16:29
Нювил не очаква нови автомобилни производители в WRC

  • 23 март 2026 | 16:11
Направи ли крачка назад КТМ в Бразилия?

  • 23 март 2026 | 15:52
Априлската почивка може да се отрази негативно на Ред Бул

  • 23 март 2026 | 15:43
Марк Маркес: Грешката в Бразилия дойде на завой, където асфалтът се разпадаше

  • 23 март 2026 | 15:30
Котев: Това е шанс за младите

  • 23 март 2026 | 18:47
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
