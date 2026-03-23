Сайнц предупреди за предстоящи големи катастрофи във Формула 1

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц предупреди, че Формула 1 може да стане свидетел на сериозни катастрофи в близко бъдеще заради един от режимите, използвани при новите правила.

Става въпрос за системата за Straight Mode (SM), което означава използване на активната аеродинамика и отваряне както на задното, така и на предното крило и максимална скорост на правите с минимално притискане.

В първия кръг от сезона във Формула 1 една от зоните за използване на SM беше между завои 9 и 10, където не е точно права, а участък, където пилотите завиват, но на пълна газ. И Сайнц очаква скоро да видим големи катастрофи точно заради пилотирането с висока скорост и минимално аеро притискане.

„Като караш с отворени крила с 340 километра в час, по-скоро рано, отколкото късно, ще има голяма катастрофа на някои от високоскоростните писти като Австралия, където има леки чупки“, обясни Сайнц.

Испанецът уточни, че този проблем няма да се прояви на всички писти, но е сигурен, че на трасета, където има леки чупки в зоната за SM, може да има проблеми.

„Място като Джеда, с отворени крила… не ми харесва – призна Карлос, въпреки че Гран При на Саудитска Арабия отпадна от календара. – Не ми харесва да се състезаваме с 340 км/ч и без аеродинамично притискане и с отворени крила, особено на такива трасета. В Китай няма проблем с правите. Но за другите писти не е добре.“

Снимки: Gettyimages