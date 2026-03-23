В Япония: Нюи е виновен за хаоса в Астън Мартин

С началото на сезон 2026 във Формула 1 по-рано този месец стана ясно, че Астън Мартин Aston са далеч от позицията, в която са се надявали да бъдат с навлизането на новия цикъл от технически правила в спорта. За 2026 и след това, правилата за задвижващите системи и шаситата във Формула 1 бяха изцяло преработени, като на Хонда беше възложена задачата да подпомогне Астън Мартин и Ейдриън Нюи в справянето с промяната.

След като закъсняха за първоначалните тестове в Барселона през януари и направиха най-малко обиколки от всички отбори в предсезонните изпитания през февруари, истинският мащаб на проблемите в Астън Мартин беше разкрит в първите кръгове от тазгодишната кампания.

Нито Фернандо Алонсо, нито Ланс Строл успяха да завършат цяло състезание през 2026, като имат постоянни проблеми със задвижващата система на Хонда. Съобщава се, че вибрациите от агрегата на Хонда са толкова силни, че Строл и Алонсо се опасяват от риск от трайно увреждане на нервите. Испанският пилот дори беше забелязан да сваля ръцете си от волана по време на Гран При на Китай миналия уикенд, очевидно изпитвайки сериозен дискомфорт.

И докато кризата в Астън Мартин през сезон 2026 продължава, техният управляващ технически партньор Нюи беше посочен в японските медии като човека, който е насочил Хонда в грешна посока. За това беше намекнато по-рано този месец, но сега вече има повече подробности.

В навечерието на домашната за Хонда Гран При на Япония следващия уикенд, японското издание Autosport Web Japan публикува доклад от Андрю Гарисън, описан като „обичан ветеран в света на моторните спортове“, в който се твърди, че Нюи е виновен за катастрофата на Хонда във Формула 1.

В последния си материал, в който критикува Нюи и главния стратегически директор на Астън Мартин Анди Кауъл, Гарисън пише: „Разбирам, че нещата са вървели гладко, докато Нюи не се присъедини към тима. Архитектурата на задвижващата система е била финализирана, постигнато е било споразумение за разположението на батерията и охладителните системи, а работата по интеграцията е напредвала безпроблемно.“

„Новият шеф обаче пристигна в Силвърстоун и след като видя основния дизайн на AMR26, реши да зачеркне всичко и да започне почти от нулата.“

„В резултат на това Хонда беше принудена да направи значителни промени в пакета. Накратко, това е причината той да не се представя добре в момента.“

„В крайна сметка, имаше само седем месеца между момента, в който Хонда разбра какво иска Нюи от задвижващата система, и реалното ѝ изкарване на пистата в последния ден от тестовете в Барселона.“

Снимки: Gettyimages