Георги Николов започна тренировки

Централният нападател на Арда (Кърджали) Георги Николов е започнал тренировки след продължително лечение на тежка травма в коляното.

Както е известно, той се оперира през есента. През кампанията бе записал 10 мача в efbet Лига, в които вкара 2 гола, както и 6 срещи в Лигата на конференциите.



"Георги Николов вече се завърна в клуба. От две седмици работи с кондиционен треньор, прави натоварвания. Възстановяването му върви добре. Не бързаме, защото това му бе втора операция, при това на едно и също коляно", заяви Тунчев.