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България U19 удари Албания в първата си контрола

  • 4 юни 2026 | 20:11
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България U19 удари Албания в първата си контрола

Националният отбор на България до 19 години започна с победа контролите си срещу Албания, след като се наложи с 1:0 в първия двубой между двата състава на Националната футболна база „Бояна“.

Младите „лъвове“ стартираха по-активно срещата и още в петата минута бяха близо до откриване на резултата. Никола Генчев отправи опасен удар, но топката срещна страничния стълб на албанската врата. До края на първото полувреме българският тим бе по-добрият отбор на терена, владееше инициативата и създаде повече положения, но така и не успя да материализира превъзходството си.

След почивката възпитаниците на селекционния щаб продължиха да търсят попадение и заслужено стигнаха до него в 71-ата минута. Иван Дейков се измъкна от отбраната на гостите и с мощен удар прати топката в мрежата за 1:0. До края на срещата България запази преднината си и стигна до заслужен успех в първата проверка срещу Албания.

Вторият контролен мач между двата отбора е насрочен за 7 юни (неделя) от 10:30 часа и отново ще се проведе на Националната футболна база „Бояна“.

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Снимки: Startphoto

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