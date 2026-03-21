Септември (Сф) 0:0 Арда

Септември (София) и Арда играят при резултат 0:0 в двубой от 27-мия кръг на efbet Лига.

Столичани са в серия от четири поредни загуби и към момента заемат 14-ата позиция в класирането. Тимът на Александър Тунчев пък ще търси втора последователна победа, след тази срещу Добруджа (2:0), за да се утвърди в топ 8.

Стартови състави:

Септември (София): 12. Николай Кръстев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 19. Доминик Ивкич, 3. Себастиян Уейд, 5. Йоан Бауренски, 13. Кубрат Йонашчъ, 25. Валон Хамдиджи, 33. Галин Иванов, 7. Едни Рибейро, 9. Бертран Фурие;

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 93. Феликс Ебоа, 23. Емил Виячки, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 8. Атанас Кабов, 99. Бирсент Карагарен, 30. Уилсън Самаке.