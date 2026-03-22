Ивелин Попов обяви края на кариерата си

Ивелин Попов слага край на забележителната си футболна кариера. Една от най-значимите фигури в съвременния български футбол използва своя профил в социалните мрежи, за да обяви, че прекратява активната си състезателна кариера.

На 38-годишна възраст, след над две десетилетия по терените на България и Европа, бившият капитан на националния отбор реши да окачи бутонките. Попето оставя след себе си наследство, което малцина родни играчи в последното десетилетие могат да достигнат. Неговата кариера беше белязана от постоянство, лидерски качества и успехи както на клубно, така и на международно ниво.

Статистиката на Попов е красноречиво доказателство за неговото дълголетие и класа. Попето изигра 90 мача за националния отбор на България, към които добави 588 срещу на клубно ниво в първенствата на България, Русия и Турция. Попов грабна 6 трофея, а в пика си пазарна му стойност бе 12 милиона евро, достигната през 2015 г. по време на силния му период в Русия.

Ивелин Попов остави незаличима следа в руската Премиер лига, където бе звезда в съставите на Кубан Краснодар и гранда Спартак Москва, с който стана и шампион на страната. В България той носи екипите на Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда, като винаги демонстрираше непримирим дух и висок професионализъм. Попето е трикратен носител на приза „Футболист №1 на България“ (2015, 2016, 2017).