  Септември търси край на кошмарната си серия срещу Арда

Септември търси край на кошмарната си серия срещу Арда

  • 21 март 2026 | 07:46
Септември търси край на кошмарната си серия срещу Арда

Отборите на Септември (София) и Арда (Кърджали) ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Димитър Димитров.

Септември се намира в тежка ситуация, заемайки 14-то място в efbet Лига с едва 21 точки от 26 изиграни мача. Столичани имат сериозни проблеми в защита, допускайки цели 53 гола, докато са отбелязали само 22. От своя страна, Арда (Кърджали) се представя значително по-добре, намирайки се на 8-ма позиция с 35 точки от същия брой срещи. Гостите имат солидна защита с едва 24 допуснати гола и 26 отбелязани. Разликата от 14 точки между двата отбора ясно показва различното им представяне през сезона, като домакините се нуждаят спешно от точки в борбата за оцеляване.

Септември (София) преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. В последния кръг столичани допуснаха тежко поражение с 0:3 от Локомотив (София).

Локо (Сф) сгази Септември

Арда (Кърджали) показва по-стабилна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет срещи. Кърджалийци победиха Добруджа в последния си шампионатен мач.

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

СЕПТЕМВРИ - АРДА

Стадион: "Драгалевци", София
Главен съдия: Димитър Димитров
Начало: 12:30 часа

