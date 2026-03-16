Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
  • 344
  • 1

Арда и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Михаил Павлов.

Домакините към момента заемат деветото място в класирането с актив от 32 точки. При една евентуална победа днес обаче те ще успеят да се завърнат в топ 8, като ще се изравнят по точки със седмия Славия. Лошата новина за Арда е, че те нямат победа от два кръга насам. Миналата седмица тимът от Кърджали загуби от Ботев (Враца), а преди това направи хикс с Черно море.

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Добруджа от своя страна продължава възхода си през пролетния полусезон. Към момента отборът от Добрич е 12-ти с 25 точки и евентуален успех днес ще го откъсне още по-далеко от опасните места. Миналия кръг тимът победи Берое и записа третата си победата в последните си пет мача.

Иначе по-рано през седмицата Добруджа се подсили и с нов футболист. Отборът привлече офанзивния халф Диого Ресурейсао, като ще е любопитно да видим дали той ще се включи днес в двубоя.

Пореден португалец подписа с Добруджа
Пореден португалец подписа с Добруджа

По-рано през сезона Арда и Добруджа вече премериха сили и тогава тимът от Кърджали победи с 2:0. Като цяло “жълто-зелените” имат само загуби срещу днешния си опонент във всички сблъсъци между двата отбора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хосу Урибе: Ако нашият гол беше за Левски, щеше да бъде зачетен

Хосу Урибе: Ако нашият гол беше за Левски, щеше да бъде зачетен

  • 15 март 2026 | 19:30
  • 4697
  • 40
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 20642
  • 71
Костадинов: Показахме едно спокойствие и една добра игра

Костадинов: Показахме едно спокойствие и една добра игра

  • 15 март 2026 | 19:17
  • 1647
  • 8
Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 124824
  • 714
Тежка контузия в дубъла на Спартак (Варна)

Тежка контузия в дубъла на Спартак (Варна)

  • 15 март 2026 | 18:44
  • 1237
  • 0
Устрем с обрат във Варна

Устрем с обрат във Варна

  • 15 март 2026 | 18:28
  • 1027
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 124824
  • 714
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 40894
  • 48
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 14161
  • 51
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

"Рафиня президент": Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 39457
  • 90
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 37904
  • 35