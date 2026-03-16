Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Михаил Павлов.

Домакините към момента заемат деветото място в класирането с актив от 32 точки. При една евентуална победа днес обаче те ще успеят да се завърнат в топ 8, като ще се изравнят по точки със седмия Славия. Лошата новина за Арда е, че те нямат победа от два кръга насам. Миналата седмица тимът от Кърджали загуби от Ботев (Враца), а преди това направи хикс с Черно море.

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Добруджа от своя страна продължава възхода си през пролетния полусезон. Към момента отборът от Добрич е 12-ти с 25 точки и евентуален успех днес ще го откъсне още по-далеко от опасните места. Миналия кръг тимът победи Берое и записа третата си победата в последните си пет мача.

Иначе по-рано през седмицата Добруджа се подсили и с нов футболист. Отборът привлече офанзивния халф Диого Ресурейсао, като ще е любопитно да видим дали той ще се включи днес в двубоя.

Пореден португалец подписа с Добруджа

По-рано през сезона Арда и Добруджа вече премериха сили и тогава тимът от Кърджали победи с 2:0. Като цяло “жълто-зелените” имат само загуби срещу днешния си опонент във всички сблъсъци между двата отбора.