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България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари

  • 4 юни 2026 | 19:21
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България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари

В курортен комплекс Албена, България надигра Франция с 3:1 и завърши груповата фаза на 23-ото европейското железничарско първенство по футбол с пълен актив – три победи от три мача.

България е на полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари
България е на полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

Българският тим воден от треньорския тандем Иван Редовски – Георги Иванов-Геша поведе до почивката с голове на Ивайло Лазаров и Павел Петков. Георги Тафраджиев направи резултата категоричен в началото на втората част. В оставащото време, Никола Бенет реализира почетното попадение за „петлите“. Българите спечелиха първото място (9 точки и 12:3 голова разлика) и ще играят утре полуфинал срещу Германия. Любопитното е, че немците се промъкнаха до битката за финала благодарение на жълт картон по-малко. Показателите на съперниците за второто място в групата им са тотално изравнени – точки, голова разлика. Германският отбор продължава напред, защото е получил един жълт картон по-малко. Победител в другата група е селекцията на Словакия, който утре излиза в полуфинал срещу Чехия, когото българите биха на старта с 4:1.

Снимка: fcbalkan1929.com

България срази Чехия на старта на европейското за железничари
България срази Чехия на старта на европейското за железничари
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