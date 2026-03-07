Симов: Това е изключително важна победа

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели първите си впечатления след успеха на тима с 1:0 над Арда (Кърджали) в мач от 25-ия кръг на efbet Лига.

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

"Измъчихме се в първите мачове, защото не успяхме да спечелим. Днес обаче реализирахме гол и спечелихме мача. С тази победа ще се вдигне самочувствието. През цялото време доминирахме и контролирахме нещата на терена. Това е изключително важна победа. Изключително важно е, че отново запазихме суха мрежа. Това е отбора задача, а сухата мрежа ни дава самочувствие", заяви треньорът на врачани.