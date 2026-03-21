Тунчев: Контролирахме събитията на терена

  • 21 март 2026 | 14:36
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев сподели мнението си след изразителния успех с 4:1 над Септември (София) в "Драгалевци". Наставникът на кърджалийци заяви, че победата не е дошла никак лесно, въпреки че отборът му е успял да вкара четири гола.

"Победата не дойде никак лесно. Успяхме да стартираме добре, отбелязахме ранен гол. След това допуснахме няколко неточности пред нашата врата, от които Септември можеше да се възползва. От една изритана напред топка допуснахме този гол. Ние бяхме отборът, който контролираше събитията на терена. Радващо е, че през второто полувреме съумяхме да вкараме гол и оттам насетне доминирахме.

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Имаме доста равностойни футболисти в отбора. Независимо кои 11 започват, всеки един може да се наложи да участва в даден мач. По този начин трябва да влиза всеки един.

Серкан Юсеин: Победата не беше никак лесна

Първоначалната ни настройка беше доста негативна за този стадион. Поднасям поздравления за Септември за терена. Бяхме скептични, но мисля, че са направили една добра подготовка.

Трябва да починем добре, имаме нужда. Трябва да работим и в двете фази и да подобряваме доста компоненти, за да не допускаме, когато поведем, противникът да ни създава ситуации", каза Тунчев.

Снимки: Startphoto

