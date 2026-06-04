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  3. Ботев (Враца) се раздели със защитник

Ботев (Враца) се раздели със защитник

  • 4 юни 2026 | 19:16
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Ботев (Враца) обяви, че се разделя с Росен Маринов. Бранителят пристигна при “зелените” през лятото на миналата година, но през втория полусезон игра под наем в Спартак (Плевен).

Ботев (Враца) обяви контролите, ще премери сили с Левски
Ботев (Враца) обяви контролите, ще премери сили с Левски

Ето какво пишат от Ботев (Враца):

Ботев се разделя с централния бранител Росен Маринов по взаимно съгласие!

Той пристигна в клуба през лятото на 2025 година и изигра 6 мача през есенния дял на шампионата, а през пролетта игра като преотстъпен в Спартак Плевен.

Пожелаваме успех на Росен в бъдещата му футболна кариера!

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