Синер с титла за историята в Индиън Уелс

Яник Синер стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000 на твърди кортове, присъединявайки се към Новак Джокович и Роджър Федерер. Поставеният под номер две италианец постигна този исторически успех в неделя печелейки титлата в Индиън Уелс, след като победи на финала Даниил Медведев със 7-6(6), 7-6(4).

24-годишният Синер не загуби нито един сет в Калифорния и така стана първият тенисист, който печели последователни Мастърс 1000 титли без загубен сет от началото на сериите през 1990 г., след безупречното си представяне в Париж миналия ноември.

В динамичния първи сет двамата тенисисти се бяха "захапали" здраво и никой не успя да направи пробив, за да се стигне до тайбрек. Синер обаче беше по-прецизният играч в тайбрека. 24-годишният тенисист взе предимство, когато Медведев сбърка форхенд воле при 5:4, и затвори сета при втория си сетбол, след като пропусна първия при 6:5 с форхенд в мрежата.

THE MOMENT JANNIK SINNER WON HIS FIRST INDIAN WELLS TITLE.



He’s now won every single hard court Masters title at the age of 24…



The youngest in history to do it.



Finger to his heart… that reaction says it all.👉❤️‍🔥



🥹🥹🥹🥹



Вторият сет също се разви без пробиви и стигна до тайбрек. Там Синер направи обрат от 0:4, оцелявайки след първоначалната атака на Медведев, за да си проправи път към победата след час и 55 минути игра. Нито един от двамата играчи не загуби подаването си по време на сблъсъка, като Синер спечели 91% (43/47) от точките на първия си сервис.

Синер вече води на Медведев с 9-7 в преките двубои, като е спечелил девет от последните им десет срещи. Световният номер 2 има баланс 13-2 за сезона според, а това е първата му титла след триумфа на финалите в Торино през ноември.

Перфектната седмица на италианеца в Калифорния, която му донесе първа титла за годината, също така намали разликата до световния номер 1 Карлос Алкарас. Испанецът Алкарас триумфира на Australian Open и в Доха тази година, но серията му без загуба от началото на сезона беше прекъсната от Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс. В момента Синер е номер 2 в ранглистата на PIF ATP и е на 2200 точки зад големия си съперник Алкарас, но сега има златна възможност да намали разликата. Той не участва в Мастърс 1000 турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид миналия сезон, а всички те предстоят в следващите седем седмици.

The 25th Jannik Sinner trophy lift.



You’re looking at the youngest man in history to win both hard court Slams and all 6 hard court Masters 1000 titles.



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Racking them up.



Синер вече е печелил титлите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече е спечелил пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.

Въпреки загубата, Медведев ще се завърне в Топ 10 на ранглистата на ATP в понеделник. 30-годишният руснак е лидер по победи (18) през 2026 г., след като спечели трофеите в Бризбън и Дубай.