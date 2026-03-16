Синер с титла за историята в Индиън Уелс

Яник Синер стана едва третият тенисист в историята, който печели всичките шест титли от сериите ATP Мастърс 1000 на твърди кортове, присъединявайки се към Новак Джокович и Роджър Федерер. Поставеният под номер две италианец постигна този исторически успех в неделя печелейки титлата в Индиън Уелс, след като победи на финала Даниил Медведев със 7-6(6), 7-6(4).
24-годишният Синер не загуби нито един сет в Калифорния и така стана първият тенисист, който печели последователни Мастърс 1000 титли без загубен сет от началото на сериите през 1990 г., след безупречното си представяне в Париж миналия ноември.
В динамичния първи сет двамата тенисисти се бяха "захапали" здраво и никой не успя да направи пробив, за да се стигне до тайбрек. Синер обаче беше по-прецизният играч в тайбрека. 24-годишният тенисист взе предимство, когато Медведев сбърка форхенд воле при 5:4, и затвори сета при втория си сетбол, след като пропусна първия при 6:5 с форхенд в мрежата.
Вторият сет също се разви без пробиви и стигна до тайбрек. Там Синер направи обрат от 0:4, оцелявайки след първоначалната атака на Медведев, за да си проправи път към победата след час и 55 минути игра. Нито един от двамата играчи не загуби подаването си по време на сблъсъка, като Синер спечели 91% (43/47) от точките на първия си сервис.
Синер вече води на Медведев с 9-7 в преките двубои, като е спечелил девет от последните им десет срещи. Световният номер 2 има баланс 13-2 за сезона според, а това е първата му титла след триумфа на финалите в Торино през ноември.
Перфектната седмица на италианеца в Калифорния, която му донесе първа титла за годината, също така намали разликата до световния номер 1 Карлос Алкарас. Испанецът Алкарас триумфира на Australian Open и в Доха тази година, но серията му без загуба от началото на сезона беше прекъсната от Медведев на полуфиналите в Индиън Уелс. В момента Синер е номер 2 в ранглистата на PIF ATP и е на 2200 точки зад големия си съперник Алкарас, но сега има златна възможност да намали разликата. Той не участва в Мастърс 1000 турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид миналия сезон, а всички те предстоят в следващите седем седмици.
Синер вече е печелил титлите в Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати, Шанхай и Париж, а победата му срещу Медведев го направи първия италианец, достигнал 100 победи в Мастърс 1000 турнири. В комбинация с триумфите му на Australian Open, US Open и финалите на ATP, той вече е спечелил пълния комплект от „Големи титли“ на твърди кортове.
Въпреки загубата, Медведев ще се завърне в Топ 10 на ранглистата на ATP в понеделник. 30-годишният руснак е лидер по победи (18) през 2026 г., след като спечели трофеите в Бризбън и Дубай.