Синер вече е номер 2 и в ранглистата за 2026-а

Яник Синер не само спечели още един трофей в неделя в Индиън Уелс, но и се изкачи до второ място в класацията "Надпреварата за Торино" - ранглистата за сезона, според която се определят участниците във Финалите на АТР.

Синер пристигна в Калифорния без нито един финал през 2026 г., но категорично промени този сценарий. След безупречното си представяне в Индиън Уелс 24-годишният италианец записа името си в историята, ставайки едва третият играч, който печели всички шест турнира "Мастърс" на твърда настилка, присъединявайки се към Новак Джокович и Яник Синер. Победата му донесе и ценни 1000 точки, които укрепиха позицията му в класирането за сезона.

Двукратният защитаващ титлата си шампион на Финалите на АТР вече гледа към завръщане в Торино този ноември. Там той ще се опита да постигне рядко постижение – да стане първият играч след Джокович (2012–2015), който печели три поредни титли на престижния финален турнир на сезона.

Даниил Медведев също е в добра позиция в ранглистата, след като достигна третия си финал в Индиън Уелс. 30-годишният руснак е трети с 1650 точки и се стреми да се класира за Торино, след като през 2025 г. прекъсна серията си от шест поредни участия.

Медведев победи Карлос Алкарас на полуфинала в Калифорния и в момента води в тура с 18 победи през 2026 г. По-рано през сезона шампионът от Финалите на АТР през 2020-а спечели титли в Дубай и Бризбейн.

Алкарас, Джокович, Александър Зверев, Алекс де Минор, Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим допълват топ 8 след първите 10 седмици от сезон 2026. И шестимата вече са участвали в престижния турнир в края на годината, като Джокович е рекордьор със седем титли.

Якуб Меншик, Александър Бублик и Лърнър Тиен са съответно 9-и, 10-и и 12-ти и се опитват да се класират за турнира за първи път.

Меншик и Бублик отпаднаха в третия кръг на Индиън Уелс, но 20-годишният левичар Тиен достигна четвъртфиналите. Той стана най-младият американец, достигнал тази фаза в Индиън Уелс след своя треньор Майкъл Ченг през 1992 г.

Следващото издание на Финалите на АТР ще се проведе между 15 и 22 ноември в зала "Иналпи арена" в Торино.

Снимки: Imago