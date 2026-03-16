Синер изравни Федерер и Джокович по доминация на твърди кортове

Яник Синер вече стои редом до Роджър Федерер и Новак Джокович в историята на тениса на твърди кортове.

След победата си над Даниил Медведев във финала на Индиън Уелс в неделя Синер вече е спечелил всички „големи титли“ на твърди кортове: шест турнира "Мастърс", Финалите на АТР, Australian Open и US Open.

Само Федерер и Джокович са постигали същото.

Андре Агаси спечели всички пет турнира "Мастърс", които се играеха на твърди кортове по време на неговата кариера: Индиън Уелс, Маями, Канада, Синсинати и Мадрид. Американецът също така спечели двата турнира от "Големия шлем" на твърда настилка и Финалите на АТР.

Федерер завърши своята колекция на "Мастърс"-а в Шанхай през 2014 г., а Джокович направи същото в Синсинати през 2018 г., като стана първият играч в историята, спечелил всички девет турнира "Мастърс".

Синер спечели първата си титла "Мастърс" през 2023 г. в Торонто, а останалите трофеи на твърда настилка на най-високо ниво добави за по-малко от три години. Италианецът е спечелил 22 поредни сета в турнири "Мастърс", което е втората най-дълга серия в историята на сериите (от 1990 г. насам).

Джокович държи рекорда с 24 поредни сета, спечелени от втория кръг на Индиън Уелс през 2016 г. до втория кръг на "Мастърс"-а в Париж същата година.

Карлос Алкарас има серия от 21 поредни спечелени сета, започнала от втория кръг на Индиън Уелс през 2023 г. и продължила до полуфиналите в Маями същата година.

Снимки: Imago

