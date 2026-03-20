  Жоан Гарсия с първа повиквателна за Испания - половин отбор на Барса срещу само един от Реал Мадрид

  • 20 март 2026 | 12:56
  • 628
  • 1
Титулярният вратар на Барселона Жоан Гарсия най-накрая получи първата си повиквателна за националния тим на Испания. 24-годишният каталунец попадна в списъка на селекционера Луис де ла Фуенте за идните контроли със Сърбия (27 март във Виляреал) и Египет (31 март в Барселона). Интересното е, че сега наставникът включва цели четирима вратари в листата си, като останалите трима са тези, на които разчита от дълго време насам - Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро.

Това са последните повиквателни преди обявяването на списъците за Световното първенство, което ще стане през май. За Мондиала би трябвало да пътуват само трима вратари.

От всички 27 избрани от Де ла Фуенте футболисти сега, освен Гарсия, има още шестима от лидера в Ла Лига Барселона - Дани Олмо, Кубарси, Феран Торес, Ямал, Педри и Фермин Лопес. Ерик Гарсия не е извикан, защото е с травма.

Селекционерът не залага на опитния Даниел Карвахал, след капитанът на Реал Мадрид не играе редовно за “кралете”. Дийн Хаусен е единственият повикан от състава на “белите”.

Контузени са Фабиан Руис, Нико Уилямс, Микел Мерино и Пабло Бариос.

