Барселона 1:0 Райо Валекано, греда на Рафиня

Лидерът в Ла Лига Барселона води с 1:0 на Райо Валекано в мач от 29-ия кръг на испанския елит. Роналд Араухо откри за домакините в 24-ата минута. Каталунците ще търсят победа, за да затвърдят първата си позиция в първенството пред Реал Мадрид, на който предстои тежко мадридско дерби с Атлетико. Каталунците са в отлична форма, с четири поредни победи в първенството. През седмицата тимът на Ханзи Флик с впечатляващ футбол буквално пък премаза Нюкасъл със 7:2 в Шампионската лига и се класираха за четвъртфиналите.

При Райо ситуацията не е перфектна, макар че тимът няма загуба в последните си пет мача. В тях обаче има цели четири равенства, а отборът е само на 4 точки от опасната зона. Мадридчани също имаха европейски мач през седмицата, в който загубиха у дома срещу Самсунспор с 0:1 в Лигата на конференциите, но продължиха напред.

В последния двубой двата отбора завършиха наравно 1:1. Преди това, Барселона победи Райо с минималното 1:0 на "Камп Ноу". В последните пет срещи между двата тима каталунците имат три победи и две равенства, което показва, че мадридчани понякога създават проблеми на гранда от Барселона.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик няма да може да използва контузените Френки де Йонг, Алехандро Балде, Жул Кунде и Андреас Кристенсен. Германският наставник прави само една промяна в сравнение с погрома над Нюкасъл, като тя е свързана с получилия травма Ерик Гарсия, който е на пейката, а като титуляр започва Роналд Араухо. Иначе в атака Барса отново започва с Роберт Левандовски, а зад него ще действат Ламин Ямал, Фермин Лопес и Рафиня. В средата на терена пак ще са Педри и Марк Бернал.

Райо залага на смела формация 4-3-3, като в атаката им ще действат Иси Паласон, Карлос Мартин и Фран Перес.

Още в първата минута гостите получиха златен шанс да открият резултата, след като Пеп Чавария проби отляво и изведе Карлос Мартин, но той стреля право в тялото на Жоан Гарсия. Първият точен изстрел за Барса пък дойде в 10-ата минута, когато Жерард Мартин стреля от разстояние, но не затрудни Аугусто Баталия. Три минути по-късно каталунците получиха невероятна възможност да поведат след груба грешка на Пате Сис, но Рафиня не успя да се възползва и от чиста позиция стреля в аут. В 23-ата минута пък Ламин Ямал центрира атрактивно към бразилеца, който не успя да намери добре топката, но Баталия бе затруднен и трябваше да избива в корнер. Именно от ъглов удар и Барса поведе, след като Жоао Кансело центрира отляво, а Роналд Араухо се възползва от лошото излизане на стража на Райо и с глава откри резултата - 1:0.

Няколко минути по-късно Барселона можеше и да удвои резултата след шут на Рафиня от границата на наказателното поле, но Баталия успя да избие топката в горната греда.

