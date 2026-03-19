В Барселона си отдъхнаха за Жоан Гарсия

Титулярният вратар на Барселона Жоан Гарсия не е контузен и може да продължи да играе нормално, обявиха от клуба. В сряда вечер той усети болки в крака и поиска смяна в изминалия двубой срещу Нюкасъл от осминафиналите в Шампионската лига. Направените днес изследвания обаче не са констатирали какъвто и да е било проблем.

Така Гарсия ще може да бъде под рамката още в следващия мач, който е срещу Райо Валекано в неделя.

През сезона бившият страж на Еспаньол е участвал в 35 от двубоите на Барса и в 14 от тях е запазил суха мрежа.

Междувременно срещу Нюкасъл с травма напусна и Ерик Гарсия, като се очакват резултатите и от неговите изследвания.