Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
В Барселона си отдъхнаха за Жоан Гарсия

  • 19 март 2026 | 14:06
  • 1760
  • 0
Титулярният вратар на Барселона Жоан Гарсия не е контузен и може да продължи да играе нормално, обявиха от клуба. В сряда вечер той усети болки в крака и поиска смяна в изминалия двубой срещу Нюкасъл от осминафиналите в Шампионската лига. Направените днес изследвания обаче не са констатирали какъвто и да е било проблем.

Така Гарсия ще може да бъде под рамката още в следващия мач, който е срещу Райо Валекано в неделя.

През сезона бившият страж на Еспаньол е участвал в 35 от двубоите на Барса и в 14 от тях е запазил суха мрежа.

Междувременно срещу Нюкасъл с травма напусна и Ерик Гарсия, като се очакват резултатите и от неговите изследвания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

