Оцелул и Желев с втора загуба в битката за оцеляване

Оцелул допусна втора поредна загуба в плейофа за оставане в румънската Суперлига. Отборът от Галац падна с 1:2 в гостуването си на Униреа (Слобозя). Българският защитник Милен Желев бе титуляр за гостите и записа пълни 90 минути на терена.

Униреа поведе рано в мача. Още в 4-тата минута домакините получиха дузпа, а Ренато Еспиноса Торес реализира от бялата точка.

Оцелул обаче се върна в мача в 21-вата минута, благодарение на Щефан Бана.

В началото на второто полувреме обаче домакините отново натиснаха и стигнаха до втори гол, дело на Патрик Дулчеа, който се оказа и победен.

Така Униреа събра актив от 13 точки и се намира на предпоследното 15-о място във временното класиране. Оцелул пък е с 21 точки на 11-ата позиция и засега остава над чертата.