Клоп удари камбаната в мъжката щафета на Олимпийските игри

Юрген Клоп си осигури „работа“ на Зимните олимпийски игри, след като преди години се влюби в една от легендите. Легендарният бивш мениджър на Ливърпул беше избран да удари камбаната за последната обиколка в мъжката щафета по биатлон.

Клоп се запалва по биатлона още докато израства в германския регион Шварцвалд и по всичко личи, че е голям почитател на легендарния бивш норвежки биатлонист Оле Ейнар Бьорндален.

Jürgen Klopp having a great time at the Men's Biathlon Relay! 🔔👏 pic.twitter.com/sXkuKSRmwn — TNT Sports (@tntsports) February 17, 2026

„Аз съм фен на всичко“, каза Клоп. „Обичам алпийските ски, обичам всички дисциплини в ски бягането, обичам биатлона. Всичко това е изключително вълнуващо.

Някои неща разбирам по-добре, защото ги гледам от години или съм ги практикувал сам. Други изобщо не ги разбирам. Нямам представа как някой може да се наведе толкова ниско в кърлинга, да остане стабилен и в същото време да бута камък.

Jürgen Klopp completing side quests at the Winter Olympics 😅❄️ pic.twitter.com/uy2xoLCGZY — Sky Sports (@SkySports) February 17, 2026

Дори ме попитаха дали искам да ударя камбаната преди последната обиколка. Първият ми въпрос беше: „Какво е това?“ Но ще бъдем там – това ще е първото ми състезание на живо“, бе казал преди дни бившият мениджър на Ливърпул и Борусия (Дортмунд).

Клоп би камбаната за финалната обиколка в мъжката щафета 4х7.5 км, в която Франция записа впечатляващ триумф, а България регистрира второто си най-силно класиране в историята.

Jürgen Klopp's latest side quest:



Ringing the bell for the final lap of the men's biathlon relay at the Olympics 🔔 pic.twitter.com/tcRfhJPuXK — B/R Football (@brfootball) February 17, 2026

Клоп отдавна е фен на Бьорндален – 14-кратен олимпийски медалист от Зимни игри, известен като „Краля на биатлона“. Двамата се срещнаха през 2019 г. за документалния филм „Клоп среща Бьорндален“.

Тогава Клоп каза: „Не мисля, че Оле Ейнар има по-големи почитатели от мен. В Англия нямат никаква представа какво е биатлон. Чудеха се кой е този норвежец, но когато чух за него, казах: „Да, искам да се срещна с него. Къде и кога?“

Той всъщност беше в моя списък с мечти. Сега мога да го отметна. Това е като да срещнеш Мохамед Али в бокса. Бьорндален е биатлонът. Опитвам се да го обясня на англичаните – той е Франц Бекенбауер, Пеле и Боби Мур в един човек.“

От своя страна Бьорндален коментира: „Той има известна основа в зимните спортове. Луд е по спорта. Но след футбола, най-голямата му любов е биатлонът. Беше много изненадващо колко голям фен е на мен и на биатлона. Интересуваше се от всичко и каза, че му е било тъжно, когато се отказах. Каза, че е следил кариерата ми, така че беше истински, заклет фен.

На живо е дори още по-страхотен. Беше толкова лесно да се говори с него, сякаш се познаваме от 10 години. Човек, когото е много лесно да обичаш.“