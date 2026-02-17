Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Клоп удари камбаната в мъжката щафета на Олимпийските игри

Клоп удари камбаната в мъжката щафета на Олимпийските игри

  • 17 фев 2026 | 19:19
  • 898
  • 2
Клоп удари камбаната в мъжката щафета на Олимпийските игри

Юрген Клоп си осигури „работа“ на Зимните олимпийски игри, след като преди години се влюби в една от легендите. Легендарният бивш мениджър на Ливърпул беше избран да удари камбаната за последната обиколка в мъжката щафета по биатлон.

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: Франция ликува в мъжката щафета по биатлон
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: Франция ликува в мъжката щафета по биатлон

Клоп се запалва по биатлона още докато израства в германския регион Шварцвалд и по всичко личи, че е голям почитател на легендарния бивш норвежки биатлонист Оле Ейнар Бьорндален.

„Аз съм фен на всичко“, каза Клоп. „Обичам алпийските ски, обичам всички дисциплини в ски бягането, обичам биатлона. Всичко това е изключително вълнуващо.

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

Някои неща разбирам по-добре, защото ги гледам от години или съм ги практикувал сам. Други изобщо не ги разбирам. Нямам представа как някой може да се наведе толкова ниско в кърлинга, да остане стабилен и в същото време да бута камък.

Дори ме попитаха дали искам да ударя камбаната преди последната обиколка. Първият ми въпрос беше: „Какво е това?“ Но ще бъдем там – това ще е първото ми състезание на живо“, бе казал преди дни бившият мениджър на Ливърпул и Борусия (Дортмунд).

Клоп би камбаната за финалната обиколка в мъжката щафета 4х7.5 км, в която Франция записа впечатляващ триумф, а България регистрира второто си най-силно класиране в историята.

Клоп отдавна е фен на Бьорндален – 14-кратен олимпийски медалист от Зимни игри, известен като „Краля на биатлона“. Двамата се срещнаха през 2019 г. за документалния филм „Клоп среща Бьорндален“.

Тогава Клоп каза: „Не мисля, че Оле Ейнар има по-големи почитатели от мен. В Англия нямат никаква представа какво е биатлон. Чудеха се кой е този норвежец, но когато чух за него, казах: „Да, искам да се срещна с него. Къде и кога?“

Той всъщност беше в моя списък с мечти. Сега мога да го отметна. Това е като да срещнеш Мохамед Али в бокса. Бьорндален е биатлонът. Опитвам се да го обясня на англичаните – той е Франц Бекенбауер, Пеле и Боби Мур в един човек.“

От своя страна Бьорндален коментира: „Той има известна основа в зимните спортове. Луд е по спорта. Но след футбола, най-голямата му любов е биатлонът. Беше много изненадващо колко голям фен е на мен и на биатлона. Интересуваше се от всичко и каза, че му е било тъжно, когато се отказах. Каза, че е следил кариерата ми, така че беше истински, заклет фен.

На живо е дори още по-страхотен. Беше толкова лесно да се говори с него, сякаш се познаваме от 10 години. Човек, когото е много лесно да обичаш.“

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ е фаворит срещу Канада в седмия им олимпийски финал при жените

САЩ е фаворит срещу Канада в седмия им олимпийски финал при жените

  • 17 фев 2026 | 15:32
  • 585
  • 0
Българско участие в отборния спринт на ски бягането

Българско участие в отборния спринт на ски бягането

  • 17 фев 2026 | 15:24
  • 779
  • 0
Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

  • 17 фев 2026 | 15:09
  • 4469
  • 0
Пресен сняг и лека мъгла за щафетите в биатлона

Пресен сняг и лека мъгла за щафетите в биатлона

  • 17 фев 2026 | 14:43
  • 537
  • 0
Отложиха женския финал в слоупстайла

Отложиха женския финал в слоупстайла

  • 17 фев 2026 | 13:38
  • 838
  • 0
Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 1276
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 33681
  • 97
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 12979
  • 4
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 13969
  • 25
Галатасарай 1:1 Ювентус, бързо изравняване

Галатасарай 1:1 Ювентус, бързо изравняване

  • 17 фев 2026 | 19:57
  • 3213
  • 3
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 18068
  • 14
Етър и Фратрия поделиха точките след корида на "Ивайло"

Етър и Фратрия поделиха точките след корида на "Ивайло"

  • 17 фев 2026 | 19:28
  • 6849
  • 5