Клоп удари камбаната в мъжката щафета на Олимпийските игри

Юрген Клоп си осигури „работа“ на Зимните олимпийски игри, след като преди години се влюби в една от легендите. Легендарният бивш мениджър на Ливърпул беше избран да удари камбаната за последната обиколка в мъжката щафета по биатлон.
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: Франция ликува в мъжката щафета по биатлон
Клоп се запалва по биатлона още докато израства в германския регион Шварцвалд и по всичко личи, че е голям почитател на легендарния бивш норвежки биатлонист Оле Ейнар Бьорндален.
„Аз съм фен на всичко“, каза Клоп. „Обичам алпийските ски, обичам всички дисциплини в ски бягането, обичам биатлона. Всичко това е изключително вълнуващо.
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция
Някои неща разбирам по-добре, защото ги гледам от години или съм ги практикувал сам. Други изобщо не ги разбирам. Нямам представа как някой може да се наведе толкова ниско в кърлинга, да остане стабилен и в същото време да бута камък.
Дори ме попитаха дали искам да ударя камбаната преди последната обиколка. Първият ми въпрос беше: „Какво е това?“ Но ще бъдем там – това ще е първото ми състезание на живо“, бе казал преди дни бившият мениджър на Ливърпул и Борусия (Дортмунд).
Клоп би камбаната за финалната обиколка в мъжката щафета 4х7.5 км, в която Франция записа впечатляващ триумф, а България регистрира второто си най-силно класиране в историята.
Клоп отдавна е фен на Бьорндален – 14-кратен олимпийски медалист от Зимни игри, известен като „Краля на биатлона“. Двамата се срещнаха през 2019 г. за документалния филм „Клоп среща Бьорндален“.
Тогава Клоп каза: „Не мисля, че Оле Ейнар има по-големи почитатели от мен. В Англия нямат никаква представа какво е биатлон. Чудеха се кой е този норвежец, но когато чух за него, казах: „Да, искам да се срещна с него. Къде и кога?“
Той всъщност беше в моя списък с мечти. Сега мога да го отметна. Това е като да срещнеш Мохамед Али в бокса. Бьорндален е биатлонът. Опитвам се да го обясня на англичаните – той е Франц Бекенбауер, Пеле и Боби Мур в един човек.“
От своя страна Бьорндален коментира: „Той има известна основа в зимните спортове. Луд е по спорта. Но след футбола, най-голямата му любов е биатлонът. Беше много изненадващо колко голям фен е на мен и на биатлона. Интересуваше се от всичко и каза, че му е било тъжно, когато се отказах. Каза, че е следил кариерата ми, така че беше истински, заклет фен.
На живо е дори още по-страхотен. Беше толкова лесно да се говори с него, сякаш се познаваме от 10 години. Човек, когото е много лесно да обичаш.“