Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов поздрави Божидар Саръбоюков за бронзовия медал в скока на дължина на Световното първенство в Торун с публикация във Фейсбук. Павлов поздрави и треньора на родния суперталант Димитър Карамфилов.

"Браво на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов! Те за мен са шампиони – за мен и за цялата атлетическа общност в България.

С изключителния си бронзов медал от световния шампионат в зала в Торун - в едно от най-оспорваните състезания в историята на скока на дължина, Божидар постигна нещо наистина голямо – първи медал за България от такъв форум от 2010 година насам. Още по-значимо е, че това е най-доброто класиране в скока на дължина при мъжете досега за българската атлетика.

Той е млад, талантлив и можещ състезател, който тепърва ще ни радва с още успехи. Със своята упоритост, труд и характер Божидар показва, че българската лека атлетика има своето достойно бъдеще.

Ние сме с теб, Божка! Продължавай смело напред – цяла България се гордее с теб!", написа в социалната мрежа Павлов.