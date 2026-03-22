  Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов поздрави Божидар Саръбоюков за бронзовия медал в скока на дължина на Световното първенство в Торун с публикация във Фейсбук. Павлов поздрави и треньора на родния суперталант Димитър Карамфилов.

"Браво на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов! Те за мен са шампиони – за мен и за цялата атлетическа общност в България.

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун
С изключителния си бронзов медал от световния шампионат в зала в Торун - в едно от най-оспорваните състезания в историята на скока на дължина, Божидар постигна нещо наистина голямо – първи медал за България от такъв форум от 2010 година насам. Още по-значимо е, че това е най-доброто класиране в скока на дължина при мъжете досега за българската атлетика.

Той е млад, талантлив и можещ състезател, който тепърва ще ни радва с още успехи. Със своята упоритост, труд и характер Божидар показва, че българската лека атлетика има своето достойно бъдеще.

Ние сме с теб, Божка! Продължавай смело напред – цяла България се гордее с теб!", написа в социалната мрежа Павлов.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Медалът е една сбъдната мечта, само резултатът ме разочарова

Треньорът на Саръбоюков: Божидар беше подготвен за много по-добър резултат

Добромир Карамаринов награди с бронзовия медал Божидар Саръбоюков

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Чарлтън изравни световния рекорд и спечели трето световно злато на 60 метра с препятствия

Ходжкинсън подобри рекорда на шампионата и спечели титлата на 800 метра

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

