Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов се похвали, че е осигурил за първи път в историята заплати о осигуровки на българските лекоатлети.

Георги Павлов отчете като голям успех самото участие на българските атлети на световно

"Благодаря ви още веднъж, че сте тук и отразявате нашия медиен ден", започна Павлов. "Както и предния път, така и сега искам да благодаря на всички медии за големия интерес към това, което правим, за това, че дойдохте да ни уважите и да изпратите Божидар и Митко.

Както и предния път, така и сега ще ви разкажа накратко за нещата, които правим през последното време. Това, което виждате, е резултат от този труд – най-големият отбор, който имаме от дълги години насам. Едно младо поколение от уникални спортисти и атлети. И не само тези, които ще бъдат на световното, а цялото поколение като цяло.

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Отново искам да благодаря на треньорите, на семействата, на родителите, на клубовете за всичко, което правят, за да имаме това поколение и тези спортисти.

Искам да подчертая и да ви информирам, че за първи път в историята на българската атлетика – нещо, с което лично като президент много се гордея – нашите атлети вече имат заплати и осигуровки. Скромни, но все пак заплати и осигуровки. Това е нещо, което досега не се е случвало и, колкото и да е нескромно, за мен е много важно.

Георги Павлов: Ако атлетите ни покажат това, на което са способни, се очакват много радостни новини за България

Много хора ме питаха дали съм инструктирал всички да благодарят, но истината е, че самите атлети и родителите им го оценяват, защото досега никога не са имали такава сигурност. Не знам дали резултатите са дошли от това, но сигурността за един атлет, за един треньор и за семейството е изключително важна, за да могат спокойно да вършат своята работа – да тренират и да се подготвят за състезания, а не да търсят спонсори и начини да се издържат.

Гордея се с това, което сме направили, въпреки негативните коментари от някои недоброжелатели. Това е пътят, по който ще продължим – да осигуряваме устойчиви и достойни възнаграждения за нашите атлети, за да се чувстват спокойни и треньорите да могат да работят с тях.

Друго, на което искам да обърна внимание, е една традиция, която започна с идването ми като президент – обявяваме премии за най-значимите първенства. Това е допълнителен стимул, извън всички награди от спонсори и държавата – още една мотивация от страна на федерацията. Това са достойни премии и, дай Боже, да ги вземат повече деца.

Георги Павлов пред Sportal.bg: Божидар може да е световна звезда в леката атлетика

Премиите са осигурени от спонсорите на федерацията и се надявам да ги раздаваме все по-често. И още нещо – както ме подсети колега – нашата политика е, че треньорът и атлетът са едно цяло. Много често на други места се награждават състезателите, а треньорите се забравят. Затова при нас премиите винаги са равни за състезател и треньор. Това е традиция, която се надяваме да запазим и занапред.

Благодаря ви още веднъж за всичко, което правите, защото ни помагате да достигаме до повече хора. Обръщам се отново към медиите – това ще бъде основен акцент в нашето управление. Популяризирането на атлетиката и достигането до по-широка аудитория.

Това е олимпийски спорт номер едно и е важно всички хора да го осъзнаят. Трябва да направим така, че повече хора да разберат колко значим е този спорт и колко значимо е това, което правят тези атлети. Самото участие, както казах и предния път, е голям успех.

Пожелавам успех на всички. Дай Боже след световното първенство да се съберем по хубав повод, да се почерпим и да си кажем добри думи", завърши Павлов.