Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Димитър Митов беше на вратата на Абърдийн при тежката загуба с 1:4 от Рейнджърс в 31-вия кръг на шотландското първенство. Българският страж не можа да помогне на "доновете" да си тръгнат с по-добър резултат от "Айброкс". Неговият отбор е 9-и в класирането, а Рейнджърс е втори, на 3 точки зад лидера Хартс.

За Абърдийн това беше седми пореден мач без победа във всички турнири и шести в Премиършип. Съставът на Стив Робинсън се държа сравнително равностойно през първото полувреме, но след почивката домакините имаха пълно надмощие и вкараха нови три гола.

Резултата в полза на "сините" откри Точи Чуквуани с добавка в 35-ата минута. На полувремето гостите направиха двойна смяна, а в 48-ата минута Майки Мур удвои преднината на Рейнджърс след пас на Раян Надери. Малко по-късно Денис Гайгер върна един гол с дебютния си гол за Абърдийн.

