Селтик изпревари Рейнджърс след труден успех срещу Абърдийн и Митов

Селтик победи с 2:1 Абърдийн като гост в отложен двубой от 25-ия кръг на Премиършип на Шотландия, благодарение на което "детелините" изместиха от второто място във временното класиране вечния си съперник Рейнджърс и се доближиха на пет точки от лидера Хартс. Българският национал Димитър Митов за пореден път бе титуляр на вратата на "доновете".

Центриране от корнер още в петата минута бе засечено акробатично на близката греда от Скейлс, след което от три метра Киърън Тиърни направи добавка от въздуха, с което даде преднина на гостите. Кевин Нисбет изравни от дузпа в 19-ата минута. Равенството се запази до 67-ата, когато Бенямин Нигрен засече отблизо подаване на Форест.

Въпреки доброто си представяне Абърдийн записа шести пореден мач без победа в първенството и остава на осма позиция, на 13 точки от шестата позиция.

За Селтик това бе осмо поредно гостуване без загуба във всички турнири, а серията без поражение срещу Абърдийн вече възлиза на умопомрачителните 34 срещи.