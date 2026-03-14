Късен гол вгорчи дебюта на новия треньор на Абърдийн

Абърдийн отново се размина с победата. В дебюта на Стивън Робинсън тимът завърши 1:1 в домакинството си на Фолкърк. Димотър Митов бе титуляр на вратата на Абърдийн.
Двата отбора не създадоха много в предни позиции. Кевин Нибсет откри резултата в 73-ата минута след грешка на Скот Бейн. Нападателят на гостите Барни Стюърт изравни минута преди края на редовното време. Той се разписа с глава след отлично центриране на Итън Рос.
Абърдийн няма победа в последните си седем мача в първенството и заема девето място в класирането.
Снимки: Imago