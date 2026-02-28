Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

  • 28 фев 2026 | 19:53
  • 244
  • 0
Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

След като четири мача бе оставен на резервната скамейка, Димитър Митов се завърна на вратата на Абърдийн. Неговият тим обаче отстъпи с 0:1 на лидера в класирането Хартс. Единственото попадение в мача реализира Клаудио Брага в 28-ата минута.

Домакините имаха предимство през целия мач и пропуснаха възможности да стигнат до по-изразителна победа. Абърдийн, който игра пред погледа на бившия си мениджър - легендата Алекс Фъргюсън, няма отбелязан гол при гостуване от началото на годината.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 3921
  • 4
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 2484
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 2029
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 453
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 753
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 1031
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 85567
  • 438
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 7603
  • 23
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 15303
  • 20
Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

  • 28 фев 2026 | 19:29
  • 4516
  • 6
Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

  • 28 фев 2026 | 19:30
  • 2699
  • 2
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 15682
  • 88