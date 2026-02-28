Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

След като четири мача бе оставен на резервната скамейка, Димитър Митов се завърна на вратата на Абърдийн. Неговият тим обаче отстъпи с 0:1 на лидера в класирането Хартс. Единственото попадение в мача реализира Клаудио Брага в 28-ата минута.

Домакините имаха предимство през целия мач и пропуснаха възможности да стигнат до по-изразителна победа. Абърдийн, който игра пред погледа на бившия си мениджър - легендата Алекс Фъргюсън, няма отбелязан гол при гостуване от началото на годината.

Sir Alex Ferguson and Willie Miller are reunited.



The two Aberdeen legends are at Tynecastle to see their old club take on Scottish Premiership leaders Heart of Midlothian.#BBCFootball pic.twitter.com/yaTbctsXUW — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 28, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago