Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

След като четири мача бе оставен на резервната скамейка, Димитър Митов се завърна на вратата на Абърдийн. Неговият тим обаче отстъпи с 0:1 на лидера в класирането Хартс. Единственото попадение в мача реализира Клаудио Брага в 28-ата минута.
Домакините имаха предимство през целия мач и пропуснаха възможности да стигнат до по-изразителна победа. Абърдийн, който игра пред погледа на бившия си мениджър - легендата Алекс Фъргюсън, няма отбелязан гол при гостуване от началото на годината.
Снимки: Imago