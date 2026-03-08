Абърдийн и Митов се провалиха и за Купата

Българският страж Димитър Митов преживя ново разочарование под рамките на вратата на клубния си Абърдийн, който загуби тежко с 0:3 от тима на Дънфърмлин в среща от турнира за Купата на Шотландия. Матю Тод (14’) откри резултата, а след него две попадения добави Оли Томас (22', 61’).

Това бе пета поредна среща без успех за Абърдийн във всички турнири, като Митов и компания спечелиха само три мача от началото на 2026 г. Те ще опитат през идната седмица в шампионатен мач да се върнат към победния път при домакинството си на Фолкърк. Този двубой предстои на 14-и март (събота) от 17:00 часа българско време.

