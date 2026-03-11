Абърдийн започна преговори с мениджъра на директен конкурент в битката за оцеляване

Клубът от шотландското първенство по футбол Абърдийн, за който играе българският вратар Димитър Митов, получи разрешение да преговаря с мениджъра на съперника си в битката за оцеляване Сейнт Мирън - Стивън Робинсън. Според BBC Абърдийн е изпълнил определена договорна клауза в контракта на Робинсън и затова от Сейнт Мирън са позволили да бъдат започнати преговори с него. „Светците“ се надяват въпросът да бъде решен бързо, след като от Абърдийн съобщиха, че са започнали формални преговори с 51-годишния северноирландец.

Стивън Робинсън изведе Сейнт Мирън до триумф в Купата на лигата на Шотландия през декември, побеждавайки Селтик на финала с 3:1 и донасяйки първи трофей на клуба от 2013-а година.

Тимът на Димитър Митов е без постоянен наставник от януари, когато беше уволнен Джими Телин, а неговото място зае временният старши треньор Питър Левън. Оттогава бяха спрягани няколко имена за ръководния пост на „червените“, включително това на бившия наставник на Сент Етиен - Ейрик Хорнеланд.

В момента Абърдийн заема деветото място в класирането на шотландския Премиършип с 29 точки при 9 оставащи двубоя, докато Сейнт Мирън е плътно зад него на 10-ата позиция с 24 точки - на три над спасителната линия. Към момента и двата отбора са застрашени от изпадане, тъй като завършилият на 11-ото място ще играе плейоф за оставане в елита, докато 12-ият директно преминава към второто ниво на футбола в страната.

Снимки: Imago