Аржентина избра интересен съперник за контрола преди Световното

Аржентина ще се изправи срещу Мавритания този месец в контролен мач, част от подготовката за Световното първенство, съобщи Футболната асоциация на страната (АФА).

Световните шампиони трябваше да играят срещу европейския първенец Испания на „Финалисима“ в Катар, но мачът беше отменен поради конфликта в Близкия изток.

„Националният отбор ще изиграе приятелски мач срещу Мавритания, с който ще представи отбора пред феновете, преди да замине да защитава титлата си от Световното първенство“, се казва в изявление на АФА.

Мачът ще се играе на стадион „Ла Бомбонера“ на Бока Хуниорс в Буенос айрес на 27 март. Мавритания трябваше да се изправи срещу Палестина в Мароко, но този мач също беше отменен поради конфликта. Аржентина беше планирала приятелски мач срещу Гватемала на 31 март, но този мач няма да се проведе, след като не получи одобрение от ФИФА, тъй като Гватемала вече трябваше да се изправи срещу Алжир в Италия.

Аржентина започва защитата на титлата си от Световното първенство на 16 юни срещу Алжир.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages