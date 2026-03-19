Меси беше повикан за контрола на Аржентина

Лионел Меси беше повикан за приятелския двубой срещу Гватемала на 31 март, докато Аржентина се готви да защити титлата си на Световното първенство през лятото в САЩ, Канада и Мексико.. Мачът на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес беше уговорен, след като Финалисима между Аржентина и Испания на 27 март в Катар беше отменен поради конфликта в Близкия изток.

Селекционерът Лионел Скалони не включи нападателя Лаутаро Мартинес, защитника Лисандро Мартинес и халфа Джовани Ло Селсо поради физически проблеми. Мартинес (разтежение на левия прасец) получи разрешение да играе, но все още не се е завърнал за Интер . Хосе Мануел Лопес от Палмейрас (Бразилия) беше повикан на негово място.

Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед не е на разположение поради физически дискомфорт. Ло Селсо от Бетис се възстановява от мускулна травма. Защитникът на Естудиантес Ла Плата Томас Паласиос и бранителят на Расинг Клуб Габриел Рохас получиха първите си повиквателни за националния отбор. Крилото на Бенфика Джанлука Престиани беше повикан, въпреки че беше замесен в спор заради предполагаеми расистки забележки към Винисиус Жуниор по време на мач от Шампионската лига.