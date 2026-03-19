Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  Меси беше повикан за контрола на Аржентина

Меси беше повикан за контрола на Аржентина

  • 19 март 2026 | 09:34
  • 419
  • 1

Лионел Меси беше повикан за приятелския двубой срещу Гватемала на 31 март, докато Аржентина се готви да защити титлата си на Световното първенство през лятото в САЩ, Канада и Мексико.. Мачът на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес беше уговорен, след като Финалисима между Аржентина и Испания на 27 март в Катар беше отменен поради конфликта в Близкия изток.

Селекционерът Лионел Скалони не включи нападателя Лаутаро Мартинес, защитника Лисандро Мартинес и халфа Джовани Ло Селсо поради физически проблеми. Мартинес (разтежение на левия прасец) получи разрешение да играе, но все още не се е завърнал за Интер . Хосе Мануел Лопес от Палмейрас (Бразилия) беше повикан на негово място.

Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна
Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед не е на разположение поради физически дискомфорт. Ло Селсо от Бетис се възстановява от мускулна травма. Защитникът на Естудиантес Ла Плата Томас Паласиос и бранителят на Расинг Клуб Габриел Рохас получиха първите си повиквателни за националния отбор. Крилото на Бенфика Джанлука Престиани беше повикан, въпреки че беше замесен в спор заради предполагаеми расистки забележки към Винисиус Жуниор по време на мач от Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

Слот: Не позволихме нивото ни да падне

  • 19 март 2026 | 05:19
  • 5775
  • 7
Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

Компани се надява с Реал да впечатлят и неутралните зрители

  • 19 март 2026 | 04:55
  • 4038
  • 0
Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

Паладино: Вероятно се изправихме срещу най-добрия отбор в Европа в момента

  • 19 март 2026 | 04:28
  • 6963
  • 4
Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

Меси вкара гол номер 900, но Интер Маями отпадна

  • 19 март 2026 | 03:49
  • 7253
  • 17
Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

Треньорът на Щутгарт: Трябва да бъдем умни и да го покажем във всички аспекти

  • 19 март 2026 | 03:24
  • 1750
  • 0
Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

Катастрофата за Нюкасъл продължава - Тонали се контузи

  • 19 март 2026 | 02:22
  • 2741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

  • 19 март 2026 | 10:18
  • 745
  • 0
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 1277
  • 0
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 4878
  • 45
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 3737
  • 0
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 68953
  • 82
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 86771
  • 362