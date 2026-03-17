Меси отново ще играе в Аржентина

Аржентинският национален отбор по футбол ще бъде домакин на Гватемала на 31 март в приятелски мач, който ще послужи като генерална репетиция пред феновете преди Световно първенство през лятото и след отмяната на Финалисима, съобщи местната федерация във вторник.

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

„Ще се видим в Аржентина! След отмяната на Финалисима, отборът на Лионел Скалони ще пътува до страната за седмица интензивни отборни тренировки и ще изиграе приятелски мач във вторник, 31 март, срещу Гватемала“, се казва в изявление на Аржентинската футболна асоциация. Това означава, че най-вероятно Лионел Меси отново ще играе пред местната публика. Мачът между европейския шампион Испания и носителя на Копа Америка Аржентина беше насрочен за 27 март в Доха. Военните действия свързани с Иран обаче засегнаха страни в целия Персийски залив, принуждавайки няколко спортни събития да бъдат отменени поради опасения за безопасността.

Испания запълни и втората дупка в програмата покрай отмяната на "Финалисима"

От федерацията също така посочиха, че в следващите дни ще обявят повиканите играчи и стадиона, където ще се играе последният домакински мач преди началото на Мондиал 2026, което ще се проведе между юни и юли в САЩ, Мексико и Канада.

Снимки: Gettyimages