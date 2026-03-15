От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

От Испанската кралска футболна федерация (РФЕФ) и от Аржентинската футболна асоциация (АФА) публикуваха официални изявления, в които обясняват своите гледни точки относно днешната отмяна на сблъсъка между „Ла Фурия Роха“ и „Албиселесте“ за трофея „Финалисима“. Мачът беше предвиден за 27 март в Катар, но няма да се състои заради войната в Близкия изток. От европейския шампион увериха, че са предложили най-различни варианти за провеждането на двубоя на друго място, докато от южноамериканския първенец заявиха, че са се съгласили да играят както в Мадрид, така и на неутрален терен, но на 31 март, което им е било отказано.

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

„На 16 май 2025 г. РФЕФ се срещна в Парагвай с КОНМЕБОЛ, ФИФА, УЕФА и АФА, за да започнат процедурите, които позволиха за постигането на споразумение за провеждането на „Финалисима“ в Катар. На изминалия 28 февруари избухна война, която засяга редица държави, сред които и Катар. Всички замесени институции разбраха, че, за съжаление, беше невъзможно да се проведат там предвидените мачове. От първата минута Федерацията показа абсолютния си интерес този двубой да се проведе, считайки, че той дава престиж и международна репутация в един ключов прозорец в година на Мондиал. Освен това тя работи интензивно за това. Испания беше готова да играе, както винаги го е заявявала. Не е поставяла никакви условия.

От първия момент се работеше в тясно сътрудничество с УЕФА за постигането на споразумение, като бяха предложени всички възможности:

- Приемане на мача в нашата страна при наличието на ключов организационен капацитет, който би позволил успешното му провеждане при кратък период от време

- Провеждане на мача на неутрален терен

- Провеждане на мача в друг формат

Испания и УЕФА предложиха всички възможности, но въпреки това и предвид ситуацията „Финалисима“ беше отменена. Паралелно и по отговорен начин за интересите на испанския национален отбор, Федерацията започна процеса по гарантиране на мачовете, които ще изиграе през следващия прозорец в Испания. Федерацията съжалява за отмяната на този двубой и предвид обстоятелствата иска да благодари на УЕФА за положените усилия през цялото време за провеждането на срещата“, гласи декларацията на Испания.

„КОНМЕБОЛ и АФА през цялото време подчертаваха своето желание за изиграването на „Финалисима“ на неутрален терен и приеха предложения стадион след продължителното настояване на УЕФА мачът да се проведе в Мадрид. За съжаление, не беше възможно да се постигне окончателно споразумение за провеждането на двубоя, защото поисканата алтернативна дата не можеше да бъде приета заради ограниченото време на разположение. КОНМЕБОЛ и УЕФА се разбраха преди месеци, че „Финалисима“ между Аржентина и Испания щеше да се изиграе в Катар – държава, която показа своя капацитет за провеждането на събития от този магнитуд, както и силния си ангажимент към футбола.

Щом възможността за играене в Катар беше отписана, двете конфедерации, както и федерациите на Аржентина и Испания започнаха да търсят решение, което би удовлетворило всички страни. В този контекст стана ясно, че предложението да се изиграе единствен мач в Мадрид би нарушило принципа за спортна справедливост, тъй като нямаше да е на неутрален терен. При тази ситуация, в събота, 14 март, АФА получи предложение да изиграе мача на неутрален терен в Италия на 27 март. Аржентина прие идеята без възражения, освен за датата, предлагайки вместо това 31 март.

За съжаление, УЕФА съобщи, че провеждането на мача на 31 март, само четири дни след оригиналното предложение, не било възможно, което доведе до отмяната на „Финалисима“. КОНМЕБОЛ и АФА дълбоко съжаляват, че въпреки положените усилия и показаното желание от самото начало да се изиграе мачът на неутрален терен, това не беше възможно. КОНМЕБОЛ и АФА изразяват своите благодарности към Катар за обичайното ѝ желание, както и на УЕФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) за техните усилия да организират този важен мач“, се казва в позицията на Аржентина.