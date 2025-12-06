Батистута: Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес могат да играят заедно за Аржентина

Бившият нападател на Фиорентина, Рома и Интер Габриел Батистута похвали капитана на "нерадзурите" Лаутаро Мартинес, като заяви, че сънародникът му може да си партнира с Хулиан Алварес като титулярен нападател в националния отбор на Аржентина.

„Обожавам и двамата. Това е приятен проблем за Скалони. Не знам как ще направи избора си“, заяви Батистута пред TyC Sports.

„И двамата играят, вкарват голове, пресират, задържат топката и си подават. Не виждам никаква разлика. Освен това, и двамата са лидери в своите отбори и могат сами да затруднят противниковата защита“, добави легендарният голмайстор.

„Вероятно биха могли да играят заедно, но трябва да бъдат помолени за това. Отстрани изглежда така. В тези случаи обаче единият трябва да се жертва повече от другия, като се изисква от него да напусне зоната си на комфорт и да играе за другия, но отвън изглежда, че могат да играят заедно", обясни Батистута.

В същото интервю Батистута призна, че стилът на игра на повечето футболни отбори го отегчава, и отбеляза, че нападатели като него или Кристиан Виери вече не съществуват.