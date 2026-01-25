Популярни
  Аржентина загуби един от шампионите си за Мондиала

Аржентина загуби един от шампионите си за Мондиала

  25 яну 2026 | 14:32
Аржентина загуби един от шампионите си за Мондиала

Защитникът Хуан Фойт е с тежка травма и ще бъде опериран, заради което няма да може да играе за Аржентина на предстоящото Световно първенство. 28-годишният футболист на Виляреал е със скъсано ляво ахилесово сухожилие и ще се възстановява поне до септември. Новината беше потвърдена в неделя от клуба след направените медицински прегледи на играча.

Фойт беше част от отбора на южноамериканците, който триумфира с титлата на Мондиала в Катар, макар там да записа само 4 минути в полуфинала срещу Хърватия. Бранителят обаче беше титуляр в последния мач на Аржентина - срещу Ангола през ноември.

Бившият играч на Тотнъм пострада в изминалия сблъсък с Реал Мадрид в събота. Това е третата тежка контузия, която Фойт претърпява с екипа на Виляреал, след като вече имаше проблеми с коляното и дясното си рамо.

