Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

  • 15 март 2026 | 15:21
Очакваният с интерес сблъсък между Аржентина и Испания в Катар, известен като “Финалисима”, в крайна сметка няма да се състои. След финална виртуална среща между УЕФА и КОНМЕБОЛ, в присъствието на представители на федерациите на двете страни, беше взето решение двубоят между шампионите на Европа и Южна Америка да бъде отменен. Това е заради военните действия в Близкия изток, които застрашават сигурността на участниците в мача.

След интензивни разговори между УЕФА и организаторите в Катар днес беше обявено, че поради настоящата политическа обстановка в региона мачът Финалисима между Испания, първенец на Евро 2024, и Аржентина, шампион на Копа Америка 2024, няма да може да се изиграе в Катар на 27 март, както беше планирано.

Бяха търсени варианти за провеждането на двубоя в друга страна, но всички те пропаднаха.

УЕФА и организаторите изразиха огромното си разочарование, че обстоятелствата и моментът лишиха отборите от възможността да се борят за този престижен трофей в Катар – страна, която многократно е доказвала способността си да организира международни събития от най-висок клас в модерни съоръжения.

Европейската футболна централа изказа своята дълбока благодарност към организационния комитет и властите в Катар за положените усилия за домакинството на мача, както и увереността си, че мирът в региона скоро ще бъде възстановен.

Мачът Финалисима беше въведен като част от тясното сътрудничество между УЕФА и КОНМЕБОЛ, изправяйки един срещу друг шампионите на Европа и Южна Америка. Аржентина, настоящият световен шампион, спечели първото издание през 2022 г. след победа с 3:0 над Италия на стадион „Уембли“ в Лондон.

Първата опция беше мачът да се проведе на стадион „Бернабеу“ в Мадрид на въпросния 27 март, като билетите за феновете бъдат разпределени поравно (50/50). Аржентинците обаче отказаха.

Вторият вариант беше Финалисима да се изиграе в два мача: един на „Бернабеу“ на 27 март и реванш в Буенос Айрес по време на международен прозорец преди Евро 2028 и Копа Америка 2028. Отново е било предложено 50% разпределение на феновете за мача в Мадрид. Тази опция също е била отхвърлена.

Накрая УЕФА е поискала ангажимент от Аржентина, че ако бъде намерен неутрален терен в Европа, мачът ще се проведе на 27 март, както беше обявено на 18 декември 2025 г., или на алтернативната дата 30 март. Това предложение също е било отхвърлено.

Аржентина е представила контрапредложение мачът да се играе след Световното първенство, но тъй като Испания няма свободни дати, тази възможност е отпаднала. В крайна сметка, противно на първоначалния план за мач на 27 март, Аржентина е заявила готовност да играе единствено на 31 март – дата, която се е оказала невъзможна.

Още от Футбол свят

Започнаха изборите за президент на Барселона

  • 15 март 2026 | 10:22
  • 6817
  • 5
В Интер са бесни на съдиите и ВАР във втори пореден мач

  • 15 март 2026 | 09:25
  • 6450
  • 17
Челси обгради съдията - най-странното нещо, което ще видите на мач

  • 15 март 2026 | 09:08
  • 17345
  • 7
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 17469
  • 6
Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

  • 15 март 2026 | 07:59
  • 3090
  • 0
Ливърпул излиза за задължителни три точки срещу разклатения Тотнъм

  • 15 март 2026 | 07:34
  • 5115
  • 0
11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 6488
  • 11
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 9686
  • 15
Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

  • 15 март 2026 | 15:45
  • 34848
  • 36
Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

  • 15 март 2026 | 15:59
  • 2684
  • 3
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 23653
  • 54
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29155
  • 45