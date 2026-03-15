Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Очакваният с интерес сблъсък между Аржентина и Испания в Катар, известен като “Финалисима”, в крайна сметка няма да се състои. След финална виртуална среща между УЕФА и КОНМЕБОЛ, в присъствието на представители на федерациите на двете страни, беше взето решение двубоят между шампионите на Европа и Южна Америка да бъде отменен. Това е заради военните действия в Близкия изток, които застрашават сигурността на участниците в мача.

След интензивни разговори между УЕФА и организаторите в Катар днес беше обявено, че поради настоящата политическа обстановка в региона мачът Финалисима между Испания, първенец на Евро 2024, и Аржентина, шампион на Копа Америка 2024, няма да може да се изиграе в Катар на 27 март, както беше планирано.

Бяха търсени варианти за провеждането на двубоя в друга страна, но всички те пропаднаха.

УЕФА и организаторите изразиха огромното си разочарование, че обстоятелствата и моментът лишиха отборите от възможността да се борят за този престижен трофей в Катар – страна, която многократно е доказвала способността си да организира международни събития от най-висок клас в модерни съоръжения.

Европейската футболна централа изказа своята дълбока благодарност към организационния комитет и властите в Катар за положените усилия за домакинството на мача, както и увереността си, че мирът в региона скоро ще бъде възстановен.

Мачът Финалисима беше въведен като част от тясното сътрудничество между УЕФА и КОНМЕБОЛ, изправяйки един срещу друг шампионите на Европа и Южна Америка. Аржентина, настоящият световен шампион, спечели първото издание през 2022 г. след победа с 3:0 над Италия на стадион „Уембли“ в Лондон.

Първата опция беше мачът да се проведе на стадион „Бернабеу“ в Мадрид на въпросния 27 март, като билетите за феновете бъдат разпределени поравно (50/50). Аржентинците обаче отказаха.

Вторият вариант беше Финалисима да се изиграе в два мача: един на „Бернабеу“ на 27 март и реванш в Буенос Айрес по време на международен прозорец преди Евро 2028 и Копа Америка 2028. Отново е било предложено 50% разпределение на феновете за мача в Мадрид. Тази опция също е била отхвърлена.

Накрая УЕФА е поискала ангажимент от Аржентина, че ако бъде намерен неутрален терен в Европа, мачът ще се проведе на 27 март, както беше обявено на 18 декември 2025 г., или на алтернативната дата 30 март. Това предложение също е било отхвърлено.

Аржентина е представила контрапредложение мачът да се играе след Световното първенство, но тъй като Испания няма свободни дати, тази възможност е отпаднала. В крайна сметка, противно на първоначалния план за мач на 27 март, Аржентина е заявила готовност да играе единствено на 31 март – дата, която се е оказала невъзможна.