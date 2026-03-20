Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Нападателят Сардар Азмун бе изключен от националния отбор на Иран, тъй като не е показал лоялно отношение към ръководството на страната. Това съобщиха медиите в персийската страна.

Азмун е един от най-резултатните играчи в цялата история на националния отбор на Иран, като има 57 гола в 91 мача от 2014 година насам, когато дебютира за тима още като тийнейджър.

According to IRGC-linked Fars News Agency, Sardar Azmoun has been kicked out of Team Melli. https://t.co/vaiHgqr9l3 — Erfan Hoseiny 🇮🇷🇦🇪 (@Eri1806) March 18, 2026

Конкретната причина за неговото отстранява бе публикувана тази седмица снимка от среща между него и премиера на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. 31-годишният Азмун играе в първенството на ОАЕ от 2024 година, като защитава цветовете на Шабаб Ал-Ахли.

В момента пък Иран нанася ракетни удари по ОАЕ като отговор на ракетните атаки, които извършват САЩ и Израел от края на февруари месец насам.

🚨⚽️🇮🇷Breaking news: Sardar Azmoun has been officially left out of the Team Melli squad for the upcoming friendly matches. https://t.co/w7JeyzvCsM pic.twitter.com/CtW9QOoapL — Team Melli Analysis ⚽️🇮🇷 (@TmMelliAnalysis) March 20, 2026

Освен 57-те си гола, Азмун има и две участия на световни първенства с националния отбор - през 2018 година в Русия и през 2022 година в Катар. В кариерата си той е играл за тимове като Рубин (Казан), Зенит, Байер (Леверкузен) и Рома.

Иран е сред участниците на започващото на 11 юни световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, но дали това ще се случи все още няма яснота. В края на този месец персите трябва да изиграят две контроли в турския курорт Анталия с Нигерия и Коста Рика, които също са под въпрос.

Снимки: Imago