  Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

  • 20 март 2026 | 16:39
Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Нападателят Сардар Азмун бе изключен от националния отбор на Иран, тъй като не е показал лоялно отношение към ръководството на страната. Това съобщиха медиите в персийската страна.

Азмун е един от най-резултатните играчи в цялата история на националния отбор на Иран, като има 57 гола в 91 мача от 2014 година насам, когато дебютира за тима още като тийнейджър.

Конкретната причина за неговото отстранява бе публикувана тази седмица снимка от среща между него и премиера на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. 31-годишният Азмун играе в първенството на ОАЕ от 2024 година, като защитава цветовете на Шабаб Ал-Ахли.

В момента пък Иран нанася ракетни удари по ОАЕ като отговор на ракетните атаки, които извършват САЩ и Израел от края на февруари месец насам.

Освен 57-те си гола, Азмун има и две участия на световни първенства с националния отбор - през 2018 година в Русия и през 2022 година в Катар. В кариерата си той е играл за тимове като Рубин (Казан), Зенит, Байер (Леверкузен) и Рома.

Иран е сред участниците на започващото на 11 юни световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, но дали това ще се случи все още няма яснота. В края на този месец персите трябва да изиграят две контроли в турския курорт Анталия с Нигерия и Коста Рика, които също са под въпрос.

Още от Футбол свят

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

  • 20 март 2026 | 17:21
  • 396
  • 0
От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 303
  • 0
Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 614
  • 0
Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
  • 1918
  • 1
Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

  • 20 март 2026 | 16:01
  • 686
  • 0
Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

  • 20 март 2026 | 16:00
  • 1038
  • 0
Водещи Новини

11-те на Славия и Ботев

11-те на Славия и Ботев

  • 20 март 2026 | 17:02
  • 2511
  • 5
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 36878
  • 136
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 7969
  • 10
Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

  • 20 март 2026 | 15:18
  • 17042
  • 28
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 18662
  • 9
Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

  • 20 март 2026 | 13:40
  • 5935
  • 6