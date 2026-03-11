По-голямата част от женския национален отбор на Иран напусна Австралия, след като отказа предложеното убежище

Иранският женски национален отбор по футбол напусна Австралия без седем от жените в състава си. Тимът замина след протести срещу заминаването им пред летището в Сидни и отчаяни последни усилия на терминала от страна на австралийските служители, които се опитаха да направят всичко възможно, за да са сигурни, че жените са разбрали, че ще им бъде предложено убежище.

Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство

Докато часът на полета наближаваше и футболистките минаваха през проверката за сигурност късно снощи, всяка жена беше отведена настрана, за да се срещне насаме със служители, които чрез преводачи им обясниха, че могат да изберат да не се връщат обратно в Иран.

Alors que sept membres de l'équipe iranienne avaient obtenu l'asile en Australie, une joueuse a finalement changé d'avis et indiqué à l'ambassade iranienne la localisation de la résidence protégée, forçant les joueuses restantes à évacuer les lieux.

➡️ https://t.co/GPVvPg0Pz3 pic.twitter.com/M01UWTHrpa — L'Équipe (@lequipe) March 11, 2026

По-рано общо седем от жените - шест състезателки и член на треньорския щаб - приеха предложените им хуманитарни визи, които им позволяват да останат за постоянно в Австралия. В крайна сметка, след това, което австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк описа като "емоционални срещи", никоя друга от жените не прие предложеното убежище и отборът отпътува със самолет от Сидни с всички останали футболистки и членове на треньорския щаб.

Напрегнатият и несигурен характер на случващото се беше подчертан по-рано, когато Бърк обяви, че една от седемте жени, които решиха да останат в Австралия, все пак ще се върне у дома. "В Австралия хората могат да променят решението си", заяви Бърк, който няколко часа по-рано публикува в социалните мрежи снимки със седемте жени, получили хуманитарни визи, като самоличността им стана публична.

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

Това беше драматичен край на всичко досега, което развълнува не само Австралия, но привлече и международно внимание, след като състезателките не изпълниха националния химн преди мача си от груповата фаза за Купата на Азия срещу Южна Корея на 2 март. В Иран това деяние беше възприето като държавна измяна. Състезателките изпълниха химна преди последвалите мачове срещу Австралия и Филипините и не разкриха публично мнението си, нито обясниха действията си.

Мълчанието им беше възприето като акт на неподчинение или протест от едни и като знак на траур от други.

Пет от иранските националки са избягали от хотела си, Тръмп призова Австралия да им даде политическо убежище

"Когато тези състезателки мълчаха в началото на първия си мач в Австралия, това мълчание беше чуто като вик по целия свят", каза Бърк. "Ние отговорихме, като казахме, че поканата (да останат) е валидна. В Австралия можете да се чувствате в безопасност", добави той.

Отборът пристигна в Австралия в края на миналия месец, преди началото на войната в Иран на 28 февруари. Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне в страната си, подложена на бомбардировки.

Съдбата на жените привлече международното внимание, след като ирански групи в Австралия предупредиха, че те могат да понесат тежки последствия от страна на теократичната власт в Иран за това, че не са изпълнили химна, въпреки че състезателките запазиха мълчание относно значението на действията си или собствените опасения относно завръщането си.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се намеси в случващото се, като отправи критики срещу австралийското правителство за това, че не е предложило убежище на жените. На следващия ден стана ясно, че между австралийските власти и жените са се провели частни разговори.

Междувременно ирански официален представител отхвърли твърденията, че жените не са в безопасност, ако се върнат в родината си. "Иран посреща децата си с отворени обятия, а правителството гарантира тяхната сигурност", заяви вчера първият вицепрезидент на Иран Мохамаед Реза Ареф. "Никой няма право да се меси в семейните дела на иранския народ и да играе ролята на бавачка, която е по-загрижена от майката", подчерта той.

Иранската държавна телевизия съобщи, че футболната федерация на страната е поискала от международните футболни органи да преразгледат "пряката политическа намеса на Тръмп във футбола", като предупреди, че подобни изказвания може да нарушат провеждането на Световното първенство по-късно през годината.