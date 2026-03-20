Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

  • 20 март 2026 | 16:00
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гурадиол говори за важността на предстоящия сблъсък с Арсенал във финала на “Карабао Къп” и евентуалното му отражение върху битката за титлата, която двата отбора водят в Премиър лийг. Испанецът за пореден път се изказа ласкаво за качествата на съперника.

Гуардиола започна с потвърждението, че Джеймс Трафърд ще започне на вратата, след което се фокусира върху качествата на лондончани.

"Те контролират много неща и много аспекти на играта. Отборът им е талантлив. Брилянтен отбор. Голямо предизвикателство за нас. В Шампионската лига те спечелиха всичките си мачове в груповата фаза и завършиха наравно с Леверкузен, така че ще бъде голямо предизвикателство да видим нашето ниво.

Да стигнеш до финала, независимо от състезанието, е наистина трудно. Да бъдеш на “Уембли” е голяма възможност, защото не знаеш кога ще се случи отново. Така че трябва да го направим. 22 пъти сме ходили на “Уембли” за финали и полуфинали, което не е чак толкова зле. Това е чест и голямо предизвикателство. Това е голям момент за отбора".

Запитан дали победа във финала би повлияла на битката за титлата, Пеп отговори: Не знам. Разбира се, победата помага, но можем да спечелим трофея неделя, а след това да сме зле в лигата. Но може да се случи и обратното”.

На въпроса дали съперничеството между Арсенал и Манчестър Сити е повлияло на отношенията му а Артета, Пеп отговори така:

“Нямам време да ходя до Лондон и не мисля, че той има време да идва до Манчестър. Когато бяхме тук, се виждахме по пет или шест часа всеки ден, така че отношенията ни са напълно различни след петте или шестте години, прекарани в Лондон. Ако се опитвате с този въпрос да създадете конфликт между мен и Микел или Арсенал, аз съм достатъчно възрастен, за да го забележа”.

