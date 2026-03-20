  • 20 март 2026 | 10:10
Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

Интер е все по-близо до титулярния страж на Тотнъм Гулиелмо Викарио. Според “Дейли Мейл” спортният директор на “нерадзурите” Пиеро Аусилио е бил в Лондон през тази седмица, за да работи по трансфера. Той се е срещнал с агента на играча Валерио Гиуфрида пред реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига между Тотнъм и Атлетико Мадрид. Викарио започна като титуляр в този мач и направи някои много добри спасявания, помагайки на “шпорите” да спечелят с 3:2, което обаче бе крайно недостатъчно за това английският тим да продължи напред.

В първия мач Игор Тудор заложи като титуляр на Антонин Кински, който направи две груби грешки в първия 1/4 час и бе заменен.

Тотнъм привлече Викарио от Емполи през лятото на 2023 година срещу 17.2 милиона паунда. Той започна добре, но направи доста грешки от началото на този сезон. Въпреки това Интер и Ювентус са проявили интерес да го върнат в Серия “А”.

Според “Дейли Мейл” “нерадзурите” се надяват да договорят вратаря за приблизително същата сума, срещу която Тотнъм го взе. “Шпорите” през лятото пък изцяло ще обновят вратарската позиция в отбора.

