Премиър лийг изтри осмиваща Викарио публикация заради оплакване от Тотнъм

От Премиър лийг са изтрили своя публикация в социалните мрежи, след като са получили оплакване от Тотнъм, съобщава BBC.

Пропадането на Тотнъм продължава

Става въпрос за видео, осмиващо вратаря на “шпорите” Гулиелмо Викарио. При съботната загуба на Тотнъм от Фулъм с 1:2 италианецът изпълни пряк свободен удар от своята половина, но силно изританата топка мина далеч от всички играчи и излезе в аут. Така от Премиър лийг решиха да се пошегуват с изпълнението, качвайки късно снощи видео от ситуацията със следния коментар: “Точно както беше замислено отиграването”, както и надписите “Интересен пряк свободен удар от Викарио ” и “Уупс”.

Vicario might be the funniest to ever do it. pic.twitter.com/SPLxiwdrJJ — george (@StokeyyG2) March 1, 2026

Този ход обаче предизвика редица критики от футболни фенове, като от клуба също са се свързали, с Висшата лига, за да им обяснят, че не е уместно оттам да се подиграват на отбори и играчи от първенството. Така тази сутрин 13-секундното видео, изгледано близо 400 хиляди пъти само в Х, е било свалено от социалните мрежи, но все още може да се види от други акаунти, които са го споделили.

The Premier League has deleted a social media post which appeared to mock Tottenham goalkeeper Guglielmo Vicario.



The video posted on their X account showed Vicario sending a free-kick down the length of the pitch and out for a goal-kick, with the caption: "Just how the play… pic.twitter.com/YzXd208Muq — Match of the Day (@BBCMOTD) March 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages