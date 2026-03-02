Премиър лийг изтри осмиваща Викарио публикация заради оплакване от Тотнъм

От Премиър лийг са изтрили своя публикация в социалните мрежи, след като са получили оплакване от Тотнъм, съобщава BBC.
Пропадането на Тотнъм продължава
Става въпрос за видео, осмиващо вратаря на “шпорите” Гулиелмо Викарио. При съботната загуба на Тотнъм от Фулъм с 1:2 италианецът изпълни пряк свободен удар от своята половина, но силно изританата топка мина далеч от всички играчи и излезе в аут. Така от Премиър лийг решиха да се пошегуват с изпълнението, качвайки късно снощи видео от ситуацията със следния коментар: “Точно както беше замислено отиграването”, както и надписите “Интересен пряк свободен удар от Викарио ” и “Уупс”.
Този ход обаче предизвика редица критики от футболни фенове, като от клуба също са се свързали, с Висшата лига, за да им обяснят, че не е уместно оттам да се подиграват на отбори и играчи от първенството. Така тази сутрин 13-секундното видео, изгледано близо 400 хиляди пъти само в Х, е било свалено от социалните мрежи, но все още може да се види от други акаунти, които са го споделили.
