  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  Премиър лийг изтри осмиваща Викарио публикация заради оплакване от Тотнъм

Премиър лийг изтри осмиваща Викарио публикация заради оплакване от Тотнъм

  • 2 март 2026 | 17:52
  • 1071
  • 0

От Премиър лийг са изтрили своя публикация в социалните мрежи, след като са получили оплакване от Тотнъм, съобщава BBC.

Пропадането на Тотнъм продължава
Пропадането на Тотнъм продължава

Става въпрос за видео, осмиващо вратаря на “шпорите” Гулиелмо Викарио. При съботната загуба на Тотнъм от Фулъм с 1:2 италианецът изпълни пряк свободен удар от своята половина, но силно изританата топка мина далеч от всички играчи и излезе в аут. Така от Премиър лийг решиха да се пошегуват с изпълнението, качвайки късно снощи видео от ситуацията със следния коментар: “Точно както беше замислено отиграването”, както и надписите “Интересен пряк свободен удар от Викарио ” и “Уупс”.

Този ход обаче предизвика редица критики от футболни фенове, като от клуба също са се свързали, с Висшата лига, за да им обяснят, че не е уместно оттам да се подиграват на отбори и играчи от първенството. Така тази сутрин 13-секундното видео, изгледано близо 400 хиляди пъти само в Х, е било свалено от социалните мрежи, но все още може да се види от други акаунти, които са го споделили.

Снимки: Gettyimages

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 4834
  • 2
Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим
  • 2 март 2026 | 14:51

Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

  • 2 март 2026 | 14:51
  • 7514
  • 5
Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация
  • 2 март 2026 | 14:46

Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

  • 2 март 2026 | 14:46
  • 1080
  • 3
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра
  • 2 март 2026 | 14:44

Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

  • 2 март 2026 | 14:44
  • 778
  • 7
В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток
  • 2 март 2026 | 14:32

В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 14:32
  • 522
  • 0
Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение
  • 2 март 2026 | 14:02

Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

  • 2 март 2026 | 14:02
  • 1100
  • 0
Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), "орлите" не намират пътя към гола
  • 2 март 2026 | 18:50

Лудогорец 0:0 Локо (Пловдив), "орлите" не намират пътя към гола

  • 2 март 2026 | 18:50
  • 8262
  • 50
България и Армения се надлъгват в Ереван

България и Армения се надлъгват в Ереван

  • 2 март 2026 | 18:38
  • 2848
  • 2
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести
  • 2 март 2026 | 11:30

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 12591
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета
  • 2 март 2026 | 12:39

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 31480
  • 64
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев
  • 2 март 2026 | 15:55

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 5275
  • 11
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 8580
  • 1