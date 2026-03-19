Тудор: Трябва да продължим по този начин

Игор Тудор смята, че Тотнъм е направил всичко по силите си, за да отстрани Атлетико Мадрид. “Шпорите” успяха да победят “дюшекчиите” на “Тотнъм Хотспър Арена” в реванша с 3:2, но след тежкото поражение с 2:5 на “Метрополитано” в първия 1/8-финал преди седмица англичаните трябваше да напуснат Шампионската лига.

“Изпускахме победата на този стадион твърде дълго време, а представянето ни беше добро. Разбира се, не сме щастливи, че не продължихме напред, но трябва да бъда удовлетворен, защото не изпуснахме твърде много с представянето си тази вечер. Не беше достатъчно, но поздравления за играчите.

Със сигурност се превърнахме много повече в отбор, с повече дух и вяра. Трябва да продължим по този начин. Сега трябва да презаредим, защото не сме в лесно положение с контузиите ни, но ще бъдем готови за мача в неделя срещу Нотингам Форест.

Симеоне: Невероятно ентусиазирани сме

Беше красиво. Имаше красива енергия, феновете бяха красиви, а аз наистина се насладих на това от първата до последната минута. Имаше наистина добра енергия между състава и привържениците, така че искаме това чувство да продължи”, каза Тудор.