Нападател на Интер предпочете Кот д'Ивоар пред Франция

  • 19 март 2026 | 19:00
  • 1125
  • 2

Нападателят на Интер Анже-Йоан Бони реши да играе за националния отбор на Кот д'Ивоар, но няма да може да участва в приятелските мачове на състава срещу Южна Корея и Шотландия този месец поради проблем със зъбите.

Участието на 22-годишния нападател в националния отбор на Кот д'Ивоар беше потвърдено от старши треньора Емерс Фае на пресконференция. Бони е роден в парижкото предградие Обервилие и е от котдивоарски произход. Той е представял Франция на нива U19, U20 и U21, но ще продължи международната си кариера с африканския отбор при мъжете.

Бони обаче няма да може да участва в следващите два приятелски мача - срещу Южна Корея и Шотландия, и двата насрочени за март. „В момента той има проблеми със зъбите, затова решихме да го задържим в клуба, за да може да се възстанови напълно, да поддържа постоянство в представянията си и да се присъедини към нас по-късно“, каза Фае.

Кот д'Ивоар се класира за Световното първенство и беше изтеглен в Група „Е“ заедно с Еквадор, Германия и Кюрасао. Бони играе за Интер от миналото лято. През този сезон той е отбелязал 7 гола и е направил 7 асистенции в 37 мача.

Снимки: Gettyimages

