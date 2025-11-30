Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкритикува част от феновете на отбора за това, че освиркаха вратаря Гулиелмо Викарио, след като италианецът беше виновен за втория гол на Фулъм при домакинската загуба с 1:2 в събота.

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Викарио излезе далеч от вратата си и подари топката на Фулъм, преди Хари Уилсън да отбележи със зашеметяващ удар от 35 метра в опразнената мрежа в шестата минута.

Това беше 10-та домакинска загуба на Тотнъм във Висшата лига през 2025 г. и феновете освиркаха отбора на полувремето и в края на мача.

0 IQ move by Vicario. 😂 pic.twitter.com/lGDOfkSYn1 — EPL Bible (@EPLBible) November 29, 2025

Макар че това вероятно се очакваше, Франк каза, че не може да приеме отношението към италианския национал Викарио.

„Когато губиш с 0:2 след шест минути, има планина, която трябва да се изкачи. Когато си в лош период, всичко сякаш се обръща срещу теб – първият удар беше отклонен, вторият е грешка на Вик (Гулиелмо Викарио)“, каза Франк. „Не ми хареса, че нашите фенове го освиркаха веднага след това и няколко пъти след това. Те не могат да бъдат истински фенове на Тотнъм, защото трябва да подкрепят играчите на терена, които правят всичко възможно, за да се представят добре. Нямам проблем да освиркват след мача, няма проблем, но не и по време на мача.“ Според мен това е неприемливо", каза още Франк.

Vicario speaks after a tough defeat to Fulham this evening 🗣️ pic.twitter.com/nxfn5eHcpR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 29, 2025

След силното начало на престоя си в Тотнъм, Франк сега е подложен на нарастващ натиск, като отборът е на 10-то място само с две победи от последните си девет мача в лигата, преди трудното гостуване на Нюкасъл Юнайтед в средата на седмицата.

Guglielmo Vicario on Instagram 👇 pic.twitter.com/jVWbtkBgMe — The Spurs Web (@thespursweb) November 29, 2025

„Трябва да се придържаме към плана, да бъдем хладнокръвни и да не се стресираме. Всеки мач има една история, този мач загубихме в първите шест минути. Просто трябва да продължим да работим. Втората част беше много по-добра и се надяваме, че е нещо, от което можем да се поучим", коментира Томас Франк.

Снимки: Imago